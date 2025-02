Weghorst rent en duwt Koopmans weg na onsportieve actie bij Fortuna - Ajax

Een opvallend moment in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax. De bezoekers kregen (en misten) een strafschop, maar in de rebound maakte toch de 0-1. Voorafgaand aan de penalty probeerde Fortuna-keeper de penaltystip te beschadigen.

Ajax kreeg de strafschop na een handsbal van Shawn Adewoye. Videoscheidsrechter Alex Bos riep arbiter Dennis Higler naar de kant. Na het bekijken van de beelden kende Higler een penalty toe. Daarna haastte keeper Koopmans zich naar de penaltystip om het gras te beschadigen, op het toch al slechte speelveld. Wout Weghorst was daar niet van gediend, sprintte richting Koopmans en duwde hem weg.

Steven Berghuis ontfermde zich over de penalty. Zijn inzet werd gekeerd door Koopmans. In de rebound kwam de bal via Berghuis terecht bij Weghorst, die van dichtbij scoorde en Ajax zo op voorsprong bracht in minuut 69. De videoarbitrage boog zich nog over de vraag of Weghorst te vroeg inliep en/of mogelijk buitenspel stond, maar beide bleek niet het geval.

