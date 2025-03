Wout Weghorst staat 'uitdagende' race tegen de klok te wachten

De kans is klein dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de topper tegen PSV kan beschikken over . De Telegraaf schetst dat de spits, die herstellende is van een gebroken teen, een 'klein wonder' nodig heeft om deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor de kraker in het Philips Stadion.

Weghorst raakte geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-2) op 9 februari. De boomlange spits kwam als invaller binnen de lijnen en had een cruciaal aandeel in de overwinning van de Amsterdammers. Weghorst verdiende een strafschop na een overtreding op hem, die gemist werd door Berghuis maar op aangeven van diezelfde Berghuis frommelde Weghorst de bal alsnog tegen de touwen. In de blessuretijd verzorgde de Oranje-international de assist op de treffer van Christian Rasmussen.

Artikel gaat verder onder video

Sinds de uitwedstrijd in Sittard speelde Weghorst geen minuut meer in het Ajax-shirt. Momenteel zit de goaltjesdief in een 'uitdagende' race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor de topper tegen PSV. "Alleen een klein wonder kan ervoor zorgen dat Weghorst inzetbaar is tegen PSV", klinkt het in De Telegraaf. De kans is dus zeer klein dat Farioli een beroep op de spits kan doen.

LEES OOK: Enorme stapel huiswerk voor Ajax: Kroes en Farioli moeten mogelijk oplossing bedenken voor zeven spelers

Weghorst mikte op Eintracht Frankfurt-uit

Aanvankelijk had Weghorst zijn zinnen gezet op een terugkeer in de wedstrijdselectie van Ajax tijdens de wedstrijd bij Eintracht Frankfurt. Dit bleek niet haalbaar, waarna het vizier ging op AZ-thuis. Ook dit duel kwam te vroeg, waarna volgens De Telegraaf twee weken tijd werd gekocht en de rentree van Weghorst over de interlandperiode heen te tillen.

LEES OOK: Ex-speler van Ajax (23) treft schikking in verkrachtingszaak

De krant stelt dat ook nu 'kort dag' is voor een rentree van Weghorst. "Mocht hij PSV-uit missen, dan hoopt hij in de laatste zeven wedstrijden nog een rol van betekenis te kunnen spelen", aldus clubwachter Mike Verweij. Weghorst speelde vooralsnog 24 wedstrijden in dienst van Ajax, voornamelijk als pinchhitter, en was daarin goed voor acht doelpunten en twee assists.

PSV en Ajax treffen elkaar komende zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. Bij een overwinning kunnen de Amsterdammers het gat naar de directe concurrent vergroten naar negen punten, bij een nederlaag nadert de regerend landskampioen tot op drie punten.

