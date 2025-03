Enorme stapel huiswerk voor Ajax: Kroes en Farioli moeten mogelijk oplossing bedenken voor zeven spelers

Ajax telde in de zomer van 2023 veel geld neer voor onder meer , Carlos Forbs en , maar zij beleefden allen een zwaar teleurstellend seizoen in Amsterdam. Het drietal trok afgelopen zomer de deur van de Johan Cruijff ArenA tijdelijk achter zich dicht. Medic beleeft een goed seizoen in Duitsland, maar Forbs en Sosa dreigen opnieuw een hoofdpijndossier te worden voor Alex Kroes. Dat geldt mogelijk ook voor . Hoe presteren de door Ajax verhuurde spelers? FCUpdate.nl zet het op een rijtje.

Carlos Forbs

Sven Mislintat haalde Forbs in augustus 2023 als een van zijn eerste ‘grote’ aankopen naar Amsterdam. De toenmalige technisch directeur van Ajax had veel vertrouwen in de Portugees, gezien de aankoopsom van liefst veertien miljoen euro. Die deed de nodige wenkbrauwen fronsen, want Forbs had zijn debuut in de hoofdmacht van Manchester City nog niet eens gemaakt. Zijn start bij Ajax was desondanks veelbelovend. Forbs toonde zich als een ouderwetse dribbelaar, opportunistisch aan de bal en viel op met zijn snelheid. Hij slaagde er echter niet in zijn prima start een passend vervolg te geven. Forbs belandde onder John van ’t Schip op de bank en kwam er vervolgens niet tot nauwelijks meer aan te pas.

De rappe vleugelspeler stond afgelopen zomer op de nominatie om te vertrekken, maar Francesco Farioli deed vooral gedurende de voorrondes van de Europa League nadrukkelijk een beroep op hem. Heel veel indruk liet Forbs in die wedstrijden echter niet achter. Eind augustus vertrok hij alsnog bij Ajax, dat hem op huurbasis liet vertrekken naar Wolverhampton Wanderers. De Amsterdammers bedongen een optie tot koop van 13,5 miljoen euro, maar die wordt pas verplicht als Forbs tien basisplaatsen in officiële wedstrijden heeft gehad. De teller staat echter nog altijd op één basisplaats. Ajax onderzocht begin dit jaar al de optie om hem eerder terug te halen, maar Wolverhampton wilde daar niet aan meewerken. Forbs kwam op 6 januari voor het laatst in actie.

Borna Sosa

Ajax had onder Mislintat al gigantisch veel geld uitgegeven, maar de Duitser vond op de valreep van de transferwindow nog ruimte om ook Borna Sosa naar Amsterdam te halen. De Kroaat maakte voor een bedrag van acht miljoen euro de overstap van VfB Stuttgart. De verwachtingen waren hooggespannen. Niet alleen door de hoogte van de aankoopsom, maar ook omdat Sosa een Kroatisch international is en in het seizoen ervoor nog twaalf assists had gegeven in de Bundesliga. Maar bij Ajax kwam het er geen moment uit. Sosa beschikt over een uitstekende trap, maar liet verdedigend vrijwel elke wedstrijd wel steken vallen.

In de aanloop naar dit seizoen werd Sosa, evenals Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Owen Wijndal, naar de beloften teruggezet. Een duidelijke boodschap voor de Kroaat, die met Torino een (tijdelijke) oplossing vond. Voor de Italianen kwam hij vooralsnog twintig keer in actie. Hij kon in de eerste wedstrijden van 2025 nog wel rekenen op een basisplaats, maar zat in de laatste drie competitieduels zonder speelminuten bij de selectie. Torino heeft naar verluidt een optie tot koop van acht miljoen euro, maar zoals het er nu naar uitziet, hoeft Ajax er niet op te rekenen dat die wordt gelicht.

Jakov Medic

Van alle door Ajax verhuurde spelers waarbij een optie tot koop is opgenomen, lijkt Jakov Medic nog de beste papieren te hebben om een definitieve transfer af te dwingen. De landgenoot van Josip Sutalo en Sosa beleefde met een fantastisch doelpunt tegen Heracles Almelo een geweldige start in Amsterdam, maar ging in de volgende wedstrijd tegen Excelsior al opzichtig in de fout. Medic kwam er in het restant van het vorige seizoen niet meer aan te pas en hoefde ook onder Farioli niet op speeltijd te rekenen. Hij vertrok op huurbasis naar VfL Bochum en die keuze pakt vooralsnog goed uit. Hij kwam in negentien van de 25 competitieduels in actie, waarvan veertien keer als basisspeler. Medic speelde in februari weliswaar geen minuut in de Bundesliga, maar verscheen in de drie wedstrijden in maart telkens aan de aftrap en had met een doelpunt op bezoek bij Bayern München een groot aandeel in de verrassende 2-3 zege.

VfL Bochum bedong afgelopen zomer een optie tot koop, die volgens De Telegraaf drie miljoen euro bedraagt.

Chuba Akpom

In februari vertrok ook Chuba Akpom op huurbasis uit Amsterdam. Farioli had de Engelsman liever tot en met het einde van het seizoen bij zijn groep gehouden. En dat is niet zo gek, want de Italiaan deed voor de winterstop veelvuldig een beroep op hem. Akpom begon het seizoen nog als spits, maar verloor de concurrentiestrijd met Brian Brobbey en Wout Weghorst en werd door Farioli vooral gebruikt als buitenspeler. Die positie(s) vulde Akpom goed in, maar de Engelsman trok begin dit kalenderjaar zijn conclusies. Hij wilde meer spelen. Ajax werkte mee aan en zijn wens en liet hem tijdelijk vertrekken naar LOSC Lille.

Akpom ging geweldig van start in Frankrijk. Hij scoorde in zijn eerste twee competitieduels en veroverde daardoor een basisplaats. Die is hij inmiddels echter weer kwijt. Akpom kwam in de laatste twee wedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar wist daarin niet te scoren. Daardoor is het ook bij Akpom nog maar de vraag of de optie tot koop wordt gelicht. Die wisten de Fransen in februari wel te bedingen, maar 12,5 miljoen euro is een fors bedrag. Zijn toekomst lijkt sowieso niet bij Ajax te liggen. Akpom was in de eerste maanden van dit seizoen zowel op in de spits als op de flanken geen eerste keus. Het moet gek lopen wil zijn perspectief in de zomer veranderen.

Sivert Mannsverk

Wat voor veel aankopen van Mislintat geldt, is ook bij Sivert Mannsverk het geval: zijn huwelijk met Ajax is vooralsnog een grote teleurstelling. Zes miljoen euro telden de Amsterdammers voor hem neer, maar hij werd bij zijn debuut tegen FC Twente al voortijdig naar de kant gehaald. Mannsverk liep vervolgens een zware blessure op. Na zijn herstel liet hij een aantal keer leuke dingen zien en dit seizoen had hij in de eerste twee competitieduels zelfs een basisplaats, maar een enkelblessure hield hem vervolgens weer maanden aan de kant. Mannsverk vertrok begin dit jaar naar Cardiff City, waarvoor hij vooralsnog tien keer in actie kwam, waarvan zeven keer als basisspeler.

De Britten bedongen geen optie tot koop, waardoor Mannsverk na dit seizoen sowieso terugkeert bij Ajax. Of hij van Farioli een nieuwe kans krijgt, lijkt grotendeels afhankelijk van wat Jordan Henderson gaat doen. De Engelsman heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2026, maar was onlangs al dicht bij een overgang naar AS Monaco. Een vertrek van Henderson biedt mogelijkheden voor Mannsverk, die nog altijd ‘pas’ 22 jaar is. De vraag blijft wel of hij goed genoeg is voor Ajax, zeker als de club komend seizoen Champions League gaat spelen.

Kristian Hlynsson

Het zal Ajax in elk geval deugd doen dat Mannsverk in Engeland aan zijn minuten komt. Kristian Hlynsson komt eveneens volop in actie na zijn vertrek bij Ajax. De aanvallende middenvelder speelt dit halfjaar op huurbasis voor Sparta en voor de Rotterdammers kwam hij vooralsnog zes keer in actie, goed voor een doelpunt en een assist. Maurice Steijn gooide Hlynsson voor de leeuwen bij Ajax en heeft hem nu ook op Het Kasteel een belangrijke rol gegeven. Of hij er in Amsterdam nog aan te pas gaat komen, is sterk de vraag. Hlynsson heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2026. Hij is op veel posities inzetbaar, maar nergens eerste keus. Komende zomer lijkt voor Ajax het goede moment om de IJslander te verkopen.

Gastón Ávila

Is het ene huwelijk teleurstellend, dan mag dat van Ajax en Ávila gerust rampzalig genoemd worden. De Amsterdammers telden in de zomer van 2023 liefst 12,5 miljoen euro neer voor zijn komst. Marc Overmars, sportief directeur bij Antwerp FC, kon het niet geloven dat zijn oude club zóveel geld betaalde voor de Argentijn. Het daaropvolgende halfjaar bleek wel waarom. Ávila zakte geregeld door het ijs en kon zijn hoge aankoopsom geen moment waarmaken. Een zware knieblessure zorgde ervoor dat hij een jaar niet kon voetballen. Eenmaal hersteld verliet hij Ajax op huurbasis voor het Braziliaanse Fortaleza. Voor die club kwam hij tot op heden vijf keer in actie, goed voor een gele én rode kaart. Ajax verhuurt de linkspoot tot het eind van dit kalenderjaar en ziet hem - als het goed is - voorlopig dus niet terug.

