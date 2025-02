De Telegraaf komt met een trap na richting Jordan Henderson

De Telegraaf staat nog achter de eigen berichtgeving over . In een video-item wordt zaterdag door Pim Sedee en Valentijn Driessen een sneertje uitgedeeld aan de aanvoerder van Ajax.

Vorige week schreef De Telegraaf dat Henderson er alles aan deed om een transfer naar AS Monaco te maken. Hij was ‘niet meer voor rede vatbaar’ en zou hebben gedreigd om niet meer voor Ajax te voetballen, als de club zich voor een transfer zou werpen. Uiteindelijk bleef Henderson bij Ajax. Afgelopen weekend kwam de Engelsman fel voor de dag op de persconferentie na de wedstrijd tegen Feyenoord (2-1) en bestreed hij de berichtgeving. Henderson noemde het ‘compleet ongepast’ dat zijn professionaliteit ter discussie werd gesteld en wees erop dat hij een gezin en een familie heeft die ‘de onzin’ lezen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag sprak technisch directeur Alex Kroes zich uit over Henderson. "Mijn verhaal is heel simpel, dat op een gegeven moment Monaco zich bij ons heeft gemeld en vroeg of er een mogelijkheid was om Jordan over te nemen. Ik heb gezegd ‘Nee, dank je wel, succes ermee.’ Vanaf het eerste moment. ‘Wij laten hem niet gaan. Punt.”

LEES OOK: In Amsterdam klinkt er een heldere conclusie over de 'strijd' tussen Priske en De Wolf

Naar aanleiding van die uitspraken zegt Driessen zaterdag: “Alex Kroes was duidelijk: hij heeft gezegd dat AS Monaco zich heeft gemeld en Ajax hem niet liet gaan.” Daarop reageert presentator Sedee op cynische toon: “Is toch wel hard hè, als zijn gezin zo wordt geraakt.” Hij en Driessen lachen allebei. “Houd toch op over zijn gezin. Vierenhalf miljoen…”, verwijst Driessen naar het vermeende salaris van Henderson bij Ajax.

Vrijdag blikte ook Ajax-watcher Mike Verweij terug op de tumultueuze slotfase van de transferperiode. “Ik was blij om te horen dat Alex Kroes ook vond dat ik 99 procent goed zat met mijn artikel”, verwees Verweij bij Kick-Off naar de uitspraak van Henderson dat 99 procent van wat er over hem werd geschreven ‘onzin’ was. “Alles is er wel over gezegd. Ik heb geschreven wat ik heb geschreven en dat is op basis van meerdere bronnen en een objectieve observatie tijdens de wedstrijd. Wat daar is gebeurd, hebben volgens mij al mijn collega-journalisten gezien. Ik vind het prima zo.”

