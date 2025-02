Kroes verdedigt Henderson: 'Vanaf dag één niet gewenst'

Alex Kroes heeft het in gesprek met Ajax TV opgenomen voor . De technisch directeur van Ajax ging in tegen kritiek op Henderson die speelde rondom een mogelijke transfer naar AS Monaco. Kroes gaf aan de interesse vanuit de Franse Ligue 1 direct af te hebben gewezen in een nabeschouwing op de transferperiode.

Toen aan Kroes werd gevraagd zijn kant van het verhaal rondom de transfersoap te schetsen, zei hij het volgende: “Mijn verhaal is heel simpel, dat op een gegeven moment Monaco zich bij ons heeft gemeld en vroeg of er een mogelijkheid was om Jordan over te nemen. Ik heb gezegd ‘Nee, dank je wel, succes ermee.’ Vanaf het eerste moment. ‘Wij laten hem niet gaan. Punt.’

De Ajax-directeur geeft aan opgelucht te zijn dat Henderson is gebleven. Bovendien gaat hij in op kritiek over de professionaliteit van de aanvoerder. “Jordan is gewoon gebleven, gelukkig. Heeft zich altijd zeer professioneel opgesteld door in ieder geval op het veld het maximale te geven en ook in de trainingen het maximale te geven. Op dat vlak is er geen enkele discussie over Jordan.”

Kroes neemt het op voor Henderson na een mediastorm rondom de Engelsman: “Jordan heeft vanaf minuut één het gevoel gehad dat hij niet gewenst is bij Ajax. Dat komt niet door de trainer of de directie. In Nederland vindt iedereen heel snel iets van hem. Bij hem is heel snel het stempeltje erop gezet: ‘Hij is veel te duur en hij brengt veel te weinig.’ Dat gaat op een gegeven moment toch ook vreten aan een mens. Dat is heel erg jammer, want nogmaals, zijn waarde is voor Ajax meer dan enorm.”

