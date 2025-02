Ruud Gullit velt hard oordeel over Ajax, maar dat lijkt niet terecht

De jeugdopleiding van Ajax is niet meer van het niveau van vroeger, zo stelt Ruud Gullit. Volgens de oud-prof komen er al heel lang bijna geen talenten meer door uit de Amsterdamse jeugdteams. Toch lijkt dit oordeel, gezien de situatie van (oud-)Ajacieden in binnen- en buitenland, niet terecht.

In gesprek met Voetbal International krijgt Gullit de vraag welke trainer in Nederland momenteel de meeste indruk op hem maakt, kan hij niet anders dan Francesco Farioli aanwijzen. De Italiaan staat op de tweede plaats met Ajax, twee punten én een wedstrijd minder dan koploper PSV. Na het afgelopen seizoen, waarin de Amsterdammers op een zeer teleurstellende vijfde plek eindigden, is dat een zeer knappe en onverwachte prestatie.

Toch is niet alles in Amsterdam-Zuidoost positief, zo stelt Gullit. “Wat me het meeste opvalt, is dat er zo weinig toptalenten uit de opleiding doorkomen. Al heel lang niet”, concludeert de Europees kampioen van 1988. Volgens Gullit was dat onder Erik ten Hag al het geval. “Bijna alle uitblinkers in die ploeg kwamen van buiten. Bovendien hebben veel van die spelers het daarna in de buitenlandse top niet gered. Dus zó goed waren ze nou ook weer niet. Het was vooral een heel sterk geheel, met een trainer die goed bij de groep paste.”

De conclusie van Gullit dat de sterkhouders van Ajax veelal van buitenaf komen, lijkt alleen niet geheel terecht te zijn. Uit de eigen jeugdopleiding maakten Youri Baas, Jorrel Hato, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Christian Rasmussen minuten in de met 2-1 gewonnen Klassieker. Bij Feyenoord kwam Quinten Timber in actie, die ook in de Amsterdamse jeugdopleiding speelde. Ook bij buitenlandse topclubs spelen voldoende spelers uit de jeugd van Ajax. Onder meer Jurriën Timber (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui (beiden Manchester United) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) hebben de afgelopen jaren hun kwaliteiten laten zien in de Europese top.

