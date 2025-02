Nieuwe beelden: Makkelie blundert tijdens De Klassieker en negeert vraag van Feyenoord-speler

De gele kaart die in De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-1) door Danny Makkelie aan werd getoond bij het penaltymoment van de thuisploeg, was bedoeld voor , zo blijkt uit beelden van ESPN waarbij het overleg tussen de arbiter en de videoscheidsrechter te horen is. De Slowaak, die de overtreding maakte, vroeg later aan Makkelie of hij de kaart had gekregen, maar werd genegeerd door de scheidsrechter.

Ajax kreeg na ruim zeventig minuten spelen een penalty in De Klassieker nadat Hancko de doorgebroken Wout Weghorst had neergelegd. Tot grote verbazing van alle kijkers was het niet Hancko, maar diens collega Trauner die de kaart getoond kreeg. Tijdens de wedstrijd liet ESPN de naam van de Oostenrijker zien als ontvanger van de kaart. Maandagavond speculeerde Bas Nijhuis bij Vandaag Inside dat Trauner geel had gekregen wegens protesteren, maar uit nieuwe beelden van ESPN blijkt dat dit niet het geval is.

Op YouTube deelt ESPN woensdag een video van De Klassieker, waarbij het overleg tussen Makkelie, zijn assistenten en de VAR te horen is. Nadat eerst al duidelijk wordt dat de scheidsrechter een penalty geeft, omdat het contact tussen Hancko en Weghorst eindigt op de lijn, komt daarna ook de gele kaart aan bod. “Jongens, bevestig nog even het nummer”, vraagt Makkelie aan de VAR nadat hij Trauner de kaart heeft laten zien. “Het is 33”, klinkt het antwoord vanuit Zeist. Dat is het rugnummer van Hancko, terwijl Trauner met nummer 18 speelt. Op de website van de Eredivisie staat bij het duel dat de gele kaart voor de Slowaak was, terwijl de Oostenrijker geen geel heeft ontvangen.

De hele situatie zorgde voor flink wat verwarring bij Hancko. De verdediger ging ervan uit dat hij een gele kaart zou krijgen, maar zag deze niet aan hem getoond worden. Toen het spel een aantal minuten na de strafschop stillag voor een blessurebehandeling, besloot hij dit na te vragen bij Makkelie. “Ik heb een vraag. Heb ik geel gekregen voor die overtreding of niet”, vraagt de centrumverdediger aan Makkelie. De scheidsrechter besluit hier niet op te reageren en loopt verder, om weer te overleggen met de VAR.

Kijk en luister mee bij het penaltymoment in De Klassieker! 🖥️👀#ExtraTijd | @ARAG_nl — ESPN NL (@ESPNnl) February 5, 2025

