Telegraaf noemt belangrijkste reden waarom Kroes van Mislintat-aankopen af wil

De door Ajax verhuurde spelers hoeven bij hun terugkeer in Amsterdam niet te rekenen op speeltijd, zo is deze spelers ook duidelijk gemaakt, meldt De Telegraaf. Alleen voor Kristian Hlynsson en Gerald Alders is er een toekomst in de Johan Cruijff ArenA. De aankopen van Sven Mislintat moeten allen vertrekken. Dat heeft te maken met een clausule in hun contracten.

Nadat Mislintat in de zomer van 2023 liefst twaalf spelers, die bijna allemaal kwaliteit tekortkwamen, naar Ajax haalde, was het aan Alex Kroes om de puinhoop van de Duitser op te ruimen. Afgelopen zomer wisten de Amsterdammers Georges Mikautadze al te verkopen, terwijl Carlos Forbs, Jakov Medic en Borna Sosa werden verhuurd. Deze winter volgden ook Gastón Ávila, Sivert Mannsverk en Chuba Akpom, terwijl Diant Ramaj en Benjamin Tahirovic werden verkocht.

Van de aankopen van Mislintat zijn enkel Josip Sutalo, Anton Gaaei en Branco van den Boomen nog aanwezig in Amsterdam. Zij hebben een toekomst bij Ajax, maar de rest van de Mislintat-aankopen niet. Kroes heeft niet alleen tegen Farioli gezegd dat hij geen gebruik mag maken van de spelers die terugkeren, maar hij heeft dit ook aan de huurlingen zelf duidelijk gemaakt. Van alle verhuurde spelers mogen alleen Hlynsson en Alders terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.

Loonverhoging bij plaatsing Champions League

Volgens De Telegraaf heeft dat alles te maken met een clausule in de contracten die Mislintat heeft opgenomen. De aankopen van de Duitser kregen allemaal een flink salaris aangeboden wat ze elders niet kunnen toucheren, maar dit zal met plaatsing voor de Champions League alleen maar stijgen. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International zou dit om een stijging van 33 procent gaan. Nu Ajax na twintig speelrondes op plek twee staat, met twee punten én een wedstrijd minder dan PSV, is de kans zeer aanzienlijk dat directe plaatsing voor het miljardenbal ervan gaat komen.

