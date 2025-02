Matheus gaat zijn transfer naar Ajax nooit meer vergeten, één reden speelt een belangrijke rol

is dolblij met zijn overstap naar Ajax. De Amsterdammers huren hem tot en met het einde van het seizoen van SC Braga en kunnen hem, indien de samenwerking goed bevalt, komende zomer definitief overnemen. Voor Matheus is 4 februari 2025 in ieder geval een dag die hij nooit meer zal vergeten. Niet alleen door zijn transfer naar Ajax, maar vooral omdat de deal tot stand is gekomen op de verjaardag van zijn echtgenote.

Ajax heeft de komst van Matheus dinsdagavond wereldkundig gemaakt. De Amsterdammers waren na het vertrek van Diant Ramaj naar Borussia Dortmund op zoek naar een nieuwe doelman, die in de Johan Cruijff ArenA de strijd moet aangaan met Jay Gorter om de plek achter Remko Pasveer. Ze zijn in die zoektocht dus uitgekomen bij Matheus, die in Portugal op een zijspoor was beland en nu Ajax zodanig zal willen overtuigen om hem in de zomer definitief binnen te lijven. “Ik was super gelukkig. Dat Gods beloftes in mijn leven en dat van mijn familie uitkwamen”, zo reageert Matheus in gesprek met het clubkanaal op de vraag wat er door hem heen ging toen hij hoorde dat Ajax interesse had.

Volgens Matheus zelf werd hij er ‘heel gelukkig’ van. “Geëmotioneerd, samen met mijn vrouw en mijn kinderen. En ook nog op een datum die we voor altijd zullen onthouden.” Want het is, zoals hierboven al aangegeven, niet alleen de dag van zijn transfer naar Ajax, maar ook de verjaardag van zijn echtgenote. “Midden in de transferdrukte. Ze heeft daarom geen verjaardagscadeaus gekregen. Maar ik denk dat het grootste cadeau dat ze zich kon wensen onze komst naar Ajax was”, zo zegt Matheus, die vervolgens vertelt wel al maandagavond met zijn vrouw uiteten te zijn geweest. “Maar ik hoop vandaag (dinsdag, red.) nadat er getekend is en alles afgerond is, haar te kunnen omhelzen. Mijn vrouw en kinderen te omhelzen en God te danken. En het samen te vieren.”

De Klassieker

De komst van Matheus naar Ajax is op Deadline Day tot stand gekomen. Op dezelfde dag hebben de Amsterdammers ook de transfer van Lucas Rosa afgerond. Daarmee komt er voor de club een einde aan een aantal drukke en hectische dagen. Zondagmiddag stond in de Johan Cruijff ArenA nog De Klassieker tegen Feyenoord op het programma. Een wedstrijd die natuurlijk niet aan Matheus voorbij is gegaan. “Ja, ik heb de wedstrijd gezien. De gesprekken waren al bezig, dus ik heb gekeken. Ik werd heel blij van de overwinning, want ik was het team al van een afstand aan het supporten. Ik ben superblij, en ik hoop dat we in de toekomst ook veel mogen bereiken samen”, aldus de nieuwe doelman van Ajax.

