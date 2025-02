Ajax presenteert 'echte bijter met Zuid-Amerikaanse mentaliteit'

Ajax heeft de transfer van afgerond, zo maakt de Amsterdamse club bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse rechtsback wordt naar verluidt voor zo'n twee miljoen euro overgenomen van het Spaanse Real Valladolid. De 24-jarige Rosa tekent in Amsterdam een contract tot medio 2029. Normaliter is hij de laatste winterversterking van Ajax.

De zoektocht voor een opvolgers van Devyne Rensch is daarmee ten einde. Ajax lichtte eerder deze transferwindow nog de terugkoopoptie van Youri Regeer, maar trainer Francesco Farioli liet al snel weten geen rechtsback te zien in Regeer. De Italiaanse oefenmeester bleef dan ook bij technisch directeur Alex Kroes aandringen op de komst van een rechtsback.

Daarbij passeerden meerdere namen de revue, waaronder die van Georgios Vaggianidis. De Griekse rechtervleugelverdediger bleek te duur, terwijl sommige andere opties door de clubleiding als 'niet goed genoeg' werden beschouwd. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op Rosa, die zowel rechtsback als linksback kan spelen.

"Met Lucas hebben we een multifunctionele speler gevonden die zowel als rechts- en linksback uit de voeten kan", zegt technisch directeur Alex Kroes in het persbericht. "Het is een echte bijter, aanvallers zullen hem meerdere keren moeten passeren om er echt voorbij te komen. Ook aan de bal heeft hij het nodige comfort. Als midden twintiger valt hij qua leeftijd precies in de categorie waar wij naar op zoek waren en met zijn Zuid-Amerikaanse mentaliteit kan hij het nodige extra gif in de ploeg brengen. Kortom, we zijn bijzonder verguld dat we deze transfer nu kunnen melden."

Rosa belangrijke kracht bij Real Valladolid

Rosa is een basisspeler van Real Valladolid en kwam dit seizoen tot 21 wedstrijden in La Liga. Daarin was hij goed voor één assist. In totaal speelde de vleugelverdediger al tachtig officiële wedstrijden voor Pucela. Rosa komt oorspronkelijk uit de jeugdopleiding van Juventus en maakte in 2021 de overstap naar het Spaanse Real Valladolid, waar hij nog een contract had tot medio 2026.

