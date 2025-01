Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

Henk Spaan is van mening dat Louis van Gaal van zich moet gaan laten horen bij Ajax. De journalist van Het Parool ziet tot zijn eigen ongeloof dat op weg naar de uitgang is. Ajax had het aflopende contract van het Belgische toptalent graag willen openbreken, maar dan had hij wel akkoord moeten gaan met een flinke salarisvermindering. De onderhandelingen tussen Ajax en Bounida verlopen echter heel moeizaam, waardoor een vertrek aanstaande is.

De toekomst van Bounida houdt de gemoederen al een paar maanden bezig. Ajax nam het toptalent in de zomer van 2022 over van Anderlecht. Hij doorliep vervolgens een aantal jeugdelftallen, alvorens eind vorig jaar zijn debuut te maken bij Jong Ajax. Bounida was bij zijn eerste opwachting in de Keuken Kampioen Divisie meteen trefzeker tegen De Graafschap en sloeg een paar dagen later op bezoek bij TOP Oss opnieuw toe als invaller. Ook in de eerste twee wedstrijden na de winterstop was het raak voor de aanvallende middenvelder. Zijn goede prestaties bij Jong Ajax lijken echter geen passend vervolg te krijgen.

Verschillende media meldden eerder deze week al dat de onderhandelingen tussen Ajax en Bounida ‘moeizaam’ verlopen. In het afgelopen najaar lekte uit dat de aanvallende middenvelder een gigantisch salaris opstrijkt in Amsterdam. Ajax wil wel met hem verlengen, maar kan hem geen verbeterde aanbieding doen. Volgens Voetbal International zette Bounida in op een salaris dat ‘vergelijkbaar’ is met dat van spelers in het eerste elftal. Dat is voor Ajax geen optie, waardoor Bounida mogelijk in de laatste dagen van deze transferwindow nog vertrekt uit Amsterdam. Tot ongeloof van Spaan, die dinsdagavond al schreef dat Bounida nu al een betere voetballer is dan Steven Berghuis.

LEES OOK: Duidelijke waarschuwing voor Ajax-talent: 'Hij wordt gezien als een man die koos voor het grote geld'

“Er spelen nog steeds jonge spelers in Ajax 1, maar ze zijn niet gebracht door Farioli. En nu gaat Bounida dus gewoon weg”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. “Hij krijgt geen vertrouwen, noch van Farioli, noch van de TD (technisch directeur Alex Kroes, red.).” Volgens ESPN trainde Bounida nog geen enkele keer mee met Farioli, die sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer toch al aardig wat jeugdspelers de kans heeft gegeven. Jorthy Mokio bijvoorbeeld, landgenoot van Bounida. “Wanneer laat Louis zich eens gelden?”, zo vraagt Spaan zich dan ook af.

Spaan pleit voor speeltijd voor ander Ajax-talent

Waarom Van Gaal? Niet alleen omdat hij technisch adviseur is van de Raad van Commissarissen van Ajax, maar ook omdat hij er in het verleden als hoofdtrainer een handje van had om talenten op jonge leeftijd voor de leeuwen te gooien. “Kijkend naar de selectie van Barcelona, gemiddelde leeftijd van 24 jaar, vallen sommige leeftijden dubbel op. Die van Yamal natuurlijk, 17 jaar, Cubarsí, 18, Bernal met 17, Gavi is 20. Op zekere dagen geven inventieve trainers voetballers een kans”, zo stelt Spaan. Dat deed Van Gaal dus ook. “Toen we ooit op een terras over Xavi spraken zei Van Gaal: ‘Ik heb er eentje die nog beter is.’ In oktober 2002 liet hij Andrés Iniesta (18) debuteren in de Champions League”, weet Spaan zich nog goed te herinneren.

De journalist zag in een later stadium ook Pep Guardiola jonge talenten de kans geven. “Guardiola liet Rico Lewis los in de Champions League toen hij 17 was. Inmiddels is hij 40 miljoen waard. Is deze jongen nu zoveel beter dan Gerald Alders?”, vraagt Spaan zich af. Alders maakt dit seizoen indruk bij Jong Ajax, maar wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht. De rechtsback behoorde vorige week wel tot de selectie voor het duel met RFS.

