Gigantische aderlating voor Ajax: toptalent Rayane Bounida op weg naar de uitgang

De kans is ‘groot’ dat nog voor het verstrijken van de winterse transferdeadline afscheid neemt van Ajax. Dat meldt ESPN maandagmiddag althans. De aanvallende middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en de Amsterdammers zouden hem graag langer willen vastleggen, maar de partijen zouden momenteel ‘ver uit elkaar liggen’ in de onderhandelingen. Daardoor is een vertrek op de korte termijn ‘aannemelijk’, zo klinkt het.

De toekomst van Bounida is al een tijdje onderwerp van gesprek bij Ajax. De Amsterdammers namen het Belgische toptalent in de zomer van 2022 over van Anderlecht. Hij doorliep vervolgens enkele jeugdelftallen van Ajax, vooraleer hij in de laatste weken van 2024 de kans kreeg om zichzelf te laten zien in de Keuken Kampioen Divisie. En dat deed hij. Bounida maakte op 9 december zijn debuut voor Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Hij viel weliswaar pas vlak voor tijd in, maar was direct trefzeker. Een paar dagen later was hij ook op bezoek bij TOP Oss als invaller trefzeker. Scoren deed hij ook in de eerste twee competitieduels na de jaarwisseling. Hij had zowel tegen Jong AZ als Jong PSV een basisplaats en beide keren was het raak.

Met vier doelpunten en een assist in zes wedstrijden voor Jong Ajax timmerde Bounida serieus aan de weg, maar een passend vervolg lijken zijn goede prestaties niet te krijgen. Vorig najaar kwam al naar buiten dat Bounida bij Ajax een gigantisch salaris opstrijkt. Zijn contract loopt komende zomer af en Ajax had hem graag binnenboord gehouden, maar dan had hij wel akkoord moeten gaan met een aanzienlijke salarisvermindering. Volgens ESPN verlopen de onderhandelingen over een nieuw contract echter ‘moeizaam’. “Ajax is hard bezig om het salarishuis te herstructureren en kan Bounida geen verbeterde aanbieding doen. Dit is schrijnend voor de Belgisch jeugdinternational, die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een betere voetballer dan hij was toen hij op zijn zestiende zijn eerste contract bij Ajax tekende”, zo klinkt het.

Volgens ESPN heeft Bounida over buitenlandse interesse niets te klagen. De kans is groot dat hij deze winter al vertrekt uit Amsterdam. Op die manier voorkomt Ajax dat het talent komende zomer transfervrij de deur uitloopt. “Bounida had op meer kansen bij de Ajax-hoofdmacht gehoopt. Vooralsnog trainde hij geen enkele keer met Ajax 1 mee”, zo klinkt het. Bounida zou vooralsnog niet in de plannen van Francesco Farioli voorkomen.

