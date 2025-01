Ajax-fans doen op social media massaal oproep aan Alex Kroes

Ajax moet zo snel mogelijk het contract van verlengen, zo is de consensus onder de fans van de Amsterdammers. De aanvallende middenvelder, die ook als linksbuiten kan spelen, beschikt over een aflopend contract en was maandagavond weer trefzeker voor Jong Ajax. Daarmee is hij in zijn eerste vijf duels betrokken geweest bij een doelpunt.

Bounida maakte begin december zijn debuut voor Jong Ajax, waarbij hij direct trefzeker was. Maandag speelde de achttienjarige Belg voor de vijfde keer in het elftal van Frank Peereboom en scoorde hij weer. Ook in zijn drie andere duels was hij twee keer trefzeker, terwijl hij ook een assist afleverde.

Hoewel Bounida dus op uitstekende wijze is begonnen aan zijn loopbaan als profvoetballer bij Ajax, is de kans aanwezig dat hij spoedig op zoek kan naar een nieuwe club. De rechtspoot beschikt namelijk over een aflopend contract en tot dusver is hij er met Ajax nog niet uitgekomen over een verlenging. Dat heeft alles te maken met het feit dat Bounida een bedrag van een half miljoen euro per jaar verdient, terwijl de clubleiding het talent liever wat minder zou betalen.

Ook de fans van Ajax is opgevallen dat Bounida met zijn goede spel komende zomer transfervrij is en richten zich op social media tot Alex Kroes. “Bounida loopt uit zijn contract. Mag met andere clubs gaan praten. Slaapt Alex Kroes?”, vraagt een supporter zich af. “Als ze Bounida doorschuiven naar het eerste, is dat gedoe over hoogte van jeugdcontracten afgelopen? Die jongen moet je toch koste wat kost vastleggen?”, draagt een ander een oplossing voor. Een derde roept Kroes op ‘wakker te worden’.

Moet Ajax het contract van Rayane Bounida verlengen? Laden... 87.8% Ja, absoluut 8.4% Nee, te duur 3.8% Alleen als hij minder vraagt 131 stemmen

