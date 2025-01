Update: Ajax vindt Vagiannidis te duur en schakelt door, maar meldt zich nog niet bij verkopende club

Ajax is niet van plan om te voldoen aan de vraagprijs van acht miljoen euro van Panathinaikos voor , zo meldt De Telegraaf. De Griek wordt te duur bevonden, dus zullen de Amsterdammers doorschakelen naar als opvolger van Devyne Rensch.

Nu de transfer van Rensch naar AS Roma er definitief van gaat komen, is het voor Ajax van belang zo snel mogelijk een opvolger in huis te halen. De Amsterdammers richtten zich daarbij in eerste instantie op Vagiannidis. De Griek moest een bedrag van acht miljoen euro gaan kosten, wat de nummer twee van de Eredivisie te veel geld vindt. Daarom is besloten door te schakelen naar Regeer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN-verslaggever komt met zware beschuldiging richting Ajax-speler: Hij saboteerde de boel tegen Hercules'

Regeer vertrok in de zomer van 2023 voor een klein bedrag van Ajax naar FC Twente. Daarbij bedongen de Amsterdammers een terugkoopclausule van vijf miljoen euro. Voetbal International schreef vorige week dat de kans heel groot is dat Ajax zich in Enschede zal melden voor Regeer, wat volgens De Telegraaf nu daadwerkelijk gaat gebeuren.

De terugkoopoptie van Ajax voor Regeer is nog tot 1 juli van dit jaar geldig. Of de middenvelder annex rechtsback daadwerkelijk terugkeert in de Johan Cruijff ArenA, valt nog te bezien. Het zal hierin afhangen van de eisen die de speler stelt. Momenteel ligt er een contract tot medio 2029 voor hem klaar in Amsterdam.

Ajax meldt zich nog niet bij FC Twente

Update 20 januari 18.50 uur - Hoewel Ajax bezig is met het terughalen van Regeer, hebben de hoofdstedelingen zich nog niet bij FC Twente gemeld, zo schrijft Leon ten Voorde van Tubantia op social media. Het lijkt er dus op dat Ajax eerst tot een akkoord met de speler wil komen, alvorens zich in Enschede te melden.

Ajax heeft zich nog niet bij Twente gemeld voor Regeer. — Leon ten Voorde (@deBankzitter) January 20, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woeste reacties om heftig moment bij Heerenveen - Ajax: ‘Hij is niet goed bij zijn hoofd’

Eén speler heeft zich tijdens sc Heerenveen - Ajax niet populair gemaakt.