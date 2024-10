'Ajax-talent verdient half miljoen euro per jaar, impasse met clubleiding over nieuw contract'

Rayana Bounida is nog maar achttien jaar, maar verdient bij Ajax al een half miljoen euro per jaar, weet Het Laatste Nieuws. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler weet dit seizoen furore te maken in Amsterdam, maar moet nog met de clubleiding om de tafel voor een nieuw contract. Daarbij zou Ajax een stuk minder willen gaan betalen.

Twee jaar geleden kwam Bounida over van de jeugd van Anderlecht. De Belgische dribbelaar kende toen al een reputatie als aanstormend talent, al kwam dat er bij Ajax nog niet gelijk uit. Bounida bleef namelijk relatief kort en licht voor zijn leeftijd, waardoor hij het niveau van zijn leeftijdscategorie maar amper aankon. Vorig seizoen, toen Bounida zeventien was, bleef hij hierdoor bij de onder 17-ploeg spelen, maar was zelfs daar geen vaste waarde.

Bounida lijkt nu zijn draai echter wel te vinden. De buitenspeler kende onlangs een groeispurt en lijkt fysiek steeds meer de aansluiting te vinden met zijn leeftijdsgenoten. Dit seizoen staat hij met de onder 19-ploeg al op vier doelpunten in vijf wedstrijden. Met een lengte van 1.79 doet het talent op dat gebied niet onder voor zijn teamgenoten en hij heeft tevens aan zijn gewicht gewerkt.

Het probleem echter: het contract van Bounida loopt komende zomer af. En dat is niet zomaar een verbintenis: dankzij zijn grote talent kreeg Bounida een contract met een salaris van een half miljoen euro per jaar. Momenteel zou Ajax dat soort bedragen niet meer aan jeugdspelers spenderen. Bounida zou zelf zijn riante salaris willen blijven behouden, maar de clubleiding in Amsterdam ziet maar een optie: bezuinigen. Zoals Het Laatste Nieuws schrijft: "Net nu Bounida zelf gegroeid is, moet zijn salaris krimpen." Beide partijen gaan de komende tijd om de tafel, want Ajax wil ook niet van het talent af.

