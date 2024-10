Weghorst en Brobbey-plan bij Ajax krijgt vorm: 'Voor de verdediging is dat klote'

en zouden tegen Feyenoord en PSV ook wel samen kunnen spelen, zo stellen Freek Jansen en Pieter Zwart van Voetbal International. De twee spitsen van Ajax worden vooral gezien als concurrenten van elkaar, maar zouden zich ook kunnen ontpoppen tot sterke tandem.

Weghorst werd deze zomer binnengehaald in Amsterdam en is de concurrentiestrijd aangegaan met Brobbey en Chuba Akpom. Ondanks de verwachtingen vertrok laatstgenoemde niet bij Ajax, waardoor er nu drie spitsen vechten om één plekje. Brobbey lijkt de voorkeur te krijgen van trainer Francesco Farioli, mits hij fit is. Vaak valt Weghorst dan later in wedstrijden voor de bonkige spits in. Toch is het ook een optie om beide spitsen op te stellen.

Jansen gaat in een video van VI in op deze mogelijkheid. "Dat vind ik ook een hele interessante, hoor. Los van alle tactieken, lijkt me dat voor een verdediging van de tegenstander, links- of rechtsom, best wel klote. Als je op een gegeven moment en met Weghorst én met Brobbey te maken hebt."

Zwart ziet zo'n plannetje van Farioli ook wel zitten, zeker richting de maandwisseling van oktober-november. "Ik kan me voorstellen dat je in dat blok tegen Feyenoord en PSV zoiets probeert. Zeker met Godts, die vindt het best lastig om twee keer in korte tijd een topprestatie te leveren. En dat je dus in één van die wedstrijden vanaf het begin zo'n tactiek hanteert, en tegen PSV gewoon met drie centrale verdedigers gaat spelen." Jansen denkt ook dat het verrassingseffect succes kan opleveren. "Nu stellen verdedigers zich in op Brobbey, een centrale gaat het duel aan, eentje ervoor, eentje erachter, noem maar op. Maar als Weghorst daarbij komt, moet er nog eentje terug. Ze durven sowieso niet een-op-een."

Moet Ajax met Brian Brobbey en Wout Weghorst tegen Feyenoord en PSV starten? Laden... 91.1% Ja 8.9% Nee 696 stemmen

