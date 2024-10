Oud-speler Ajax geeft Godts zelfde advies als hij eerder aan Brobbey en 'Taylortje' gaf

Richard Witschge en Sjaak Swart zijn onder de indruk van , al zien zij ook dat er nog genoeg beter kan. Beide oud-Ajacieden voorzien de Belgische linksbuiten af en toe van advies, net zoals zij dat met andere leden van de eerste selectie doen. 'Schijt hebben' is het motto dat Witschge vaak gebruikt.

In een interview met Ajax Life vertelt Witschge dat hij Godts een typische Ajax-speler vindt. "Als voetballer moet je het shirt aantrekken en denken: kom maar op, wij zijn nergens bang voor. Godts glipt er niet altijd langs, maar qua uitstraling is hij wel een Ajax-speler. Hij speelt met flair, maakt acties. Mislukt het? Rot op, de volgende keer zoek je hem wéér op. En dat vind ik mooi."

Artikel gaat verder onder video

Witschge en Swart praten wel eens met de 19-jarige buitenspeler. "Goed joch", stelt Swart. "Ik zeg: Je hebt de beweging en de snelheid op de eerste meters, maar je moet het overzicht houden. Nu gaat er nog iets te veel verkeerd." Godts krijg dit seizoen veel vertrouwen van Francesco Farioli en speelt veel wedstrijden in de basis. Dit seizoen staat hij op een doelpunt en een assist na zes Eredivisie-wedstrijden.

LEES OOK: Duidelijke tegenvaller bij Ajax genoemd: ‘Er komt een moment dat de trainer hem gaat passeren’

Witschge ziet dat ook, maar heeft veel vertrouwen in Godts. "Dat komt wel. Maar met dat superioriteitsgevoel werd je grootgebracht in de jeugd. Brobbey en Taylortje hebben even geworsteld met hun vorm en de reacties; want in deze tijd van sociale media word je meteen afgemaakt. Daar moet je even doorheen." Witschge, die individueel techniektrainer is bij Ajax, voorziet spelers regelmatig van advies. "In mijn rol benadrukte ik dat ook. Stoïcijns je dingen doen. En blijven doen. Schijt hebben aan je tegenstander, aan kritiek. Aan alles."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

Opvallend: een zomers transferdoelwit van Ajax staat nog steeds aan de kant.