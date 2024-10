Duidelijke tegenvaller bij Ajax genoemd: ‘Er komt een moment dat de trainer hem gaat passeren’

was in het afgelopen seizoen nog een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax, maar heeft na de zomerstop niet tot nauwelijks kunnen imponeren. Volgens Henk ten Cate is de spits van de Amsterdammers dan ook de grote ‘tegenvaller’ tot nu toe. Brobbey wist dit seizoen vooralsnog pas één keer te scoren. Ten Cate weet dat daar snel verandering in moet komen, anders zou Francesco Farioli de Oranje-international weleens uit zijn elftal kunnen halen.

Brobbey keerde in de zomer van 2022 definitief terug bij Ajax, nadat hij de club een jaar eerder nog op transfervrije basis had ingeruild voor RB Leipzig en in de eerste helft van 2022 al op huurbasis in Amsterdam had gespeeld. Waar Brobbey in het seizoen 2022/23 geen basisplaats wist te veroveren, was hij vorig jaar onomstreden bij Ajax. Hij was in 43 wedstrijden in alle competities goed voor 22 doelpunten en twaalf assists. Daarmee speelde hij zich ook in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland.

LEES OOK: Theo Janssen vindt Brian Brobbey beter dan wereldster

Artikel gaat verder onder video

Maar de Amsterdammer is er vooralsnog niet in geslaagd zijn goede prestaties in het afgelopen seizoen een passend vervolg te geven. Brobbey sloot vanwege zijn deelname aan het EK later aan in Amsterdam en heeft het sindsdien lastig in de ploeg van Farioli. Na elf wedstrijden staat de teller op slechts één doelpunt en twee assists. Dat doelpunt maakte hij op 29 augustus, in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok, bijna twee maanden geleden dus. Het wil dit seizoen nog niet vlotten met Brobbey, zo ziet ook Ten Cate. “Brobbey schoot er vorig seizoen 22 in, maar nu wil het nog niet lukken. Dat gaat aan een spits knagen, want er komt een moment dat de trainer hem gaat passeren”, zo zegt de voormalig Ajax-trainer in gesprek met Voetbal International.

Brobbey kreeg ook in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode - thuis tegen FC Groningen - genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar slaagde er opnieuw niet in om het net te vinden. “Een spits moet gewoon scoren, ondanks alle andere arbeid die hij misschien verricht. Dat lukt nu niet. Dan komt Chuba Akpom erin en komt Wout Weghorst erin en scoren ze allebei. Dat zet hem nog meer onder druk, maar de trainer ook”, aldus Ten Cate, die niet durft te zeggen hoe hij het zou aanpakken met Brobbey. “Dat vind ik moeilijk te zeggen, want ik ben niet in de kleedkamer en ik ken die drie jongens niet persoonlijk. Maar ik denk niet dat je Brobbey vol onder druk moet zetten, want dan heb je nog minder aan hem. Ik denk dat je hem echt moet voeren met vertrouwen. En dan hopen dat hij dat ooit een keer terugbetaalt.”

LEES OOK: Brian Brobbey wil niets tegen Francesco Farioli zeggen na zijn optreden tegen Duitsland

Wie moet de eerste spits zijn bij Ajax? Laden... 53.7% Brian Brobbey 32.1% Wout Weghorst 14.2% Chuba Akpom 458 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Iedere liplezer kon zien wat Brian Brobbey riep tijdens Ajax - FC Groningen'

Brian Brobbey oogde niet gelukkig tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen.