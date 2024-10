Brian Brobbey wil niets tegen Francesco Farioli zeggen na zijn optreden tegen Duitsland

baalt enorm van de nederlaag van het Nederlands elftal op bezoek bij Duitsland, maar is blij met het feit dat hij maandagavond 75 minuten mocht spelen. Zo lang heeft de spits van Ajax dit seizoen onder het bewind van Francesco Farioli nog geen enkele keer op het veld mogen staan. Daarover iets zeggen tegen de Italiaanse coach van de Amsterdammers wil Brobbey echter niet.

In gesprek met journaliste Noa Vahle van SBS 6 laat de aanvalsleider van het Nederlands elftal zijn licht schijnen op het optreden van zichzelf en zijn ploeg: "Het was frustrerend, ik heb heel weinig ballen gehad. Het was ook lastig. Zij hielden het goed dicht en compact. Het was geen leuke avond", geeft Brobbey toe. De spits zag dat zijn teamgenoten het op geen enkele manier voor elkaar kregen om hem tijdens de wedstrijd te bereiken met bruikbare passes: "We maakten ook niet goed gebruik van de passlijn naar mij. Ik stond een beetje op een eiland."

Brobbey is van mening dat het lastig was om zich te laten zien in de Allianz Arena: "Ja dat is moeilijk als je pas na 24 minuten een bal krijgt", zegt de spits van Ajax, die wel blij is dat hij 75 minuten op het veld mocht blijven staan. In Amsterdam is dit niet normaal voor Brobbey, aangezien trainer Farioli hem door zijn strikte roulatiebeleid vaak al vroegtijdig naar de kant haalt.

"Zeker, eindelijk", zegt Brobbey over het spelen van 75 minuten. "Ik voel me ook goed", zegt de spits van Ajax, die vervolgens van Noa Vahle een opvallende vraag krijgt: "Zeg je dat dan ook tegen Francesco Farioli, dat je meer dan 75 minuten kan?", vraagt de journaliste aan de 22-jarige Amsterdammer: "Ik zeg niets. We gaan het zien."

