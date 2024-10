Wesley Sneijder wil Brian Brobbey en Joshua Zirkzee niet meer in de spits bij Oranje

Wesley Sneijder hoopt dat eens een kans in de punt van de aanval krijgt bij het Nederlands elftal, zo geeft de recordinternational van Oranje aan in het voetbalpraatprogramma Rondo van Ziggo Sport. Henk ten Cate staat niet te springen om de suggestie van zijn collega-analist.

In het programma Rondo van Ziggo Sport wordt het ondermaatse optreden van het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-0 verlies) besproken. Ook de voorhoede kwam ter sprake. Brian Brobbey kreeg, na zijn succesvolle eerste interland tegen de Duitsers, de kans in de spits maar bleek onzichtbaar. Volgens Sneijder zou de strijd om de spitspositie, in tegenstelling tot hoe het nu gaat, niet alleen tussen Brobbey en Joshua Zirkzee moeten gaan.

"We hebben nu steeds de discussie of Brobbey of Zirkzee in de spits moet. Ik denk dat Brobbey 75 minuten lang niet in beeld is geweest. Waarom komt Malen daarvoor nooit in beeld?", vraagt Sneijder zich hardop af. "Hij kan dat toch ook met zijn kracht en snelheid? Hij speelt vaker in een tweespitsensysteem, maar ik denk dat hij dat ook perfect in kan vullen. Hij krijgt maar steeds die tien minuten, die afdankertjes", merkt de analist op.

Malen viel maandagavond goed in, want was nog in de buurt van de gelijkmaker met een krachtig schot. Henk ten Cate, ook te gast in het programma Rondo, twijfelt echter wel of Oranje er verstandig aan doet om Malen in de punt van de aanval te zetten: 'Dan krijg je een ander soort spits, een lopende", zegt Ten Cate op weinig enthousiaste wijze.

