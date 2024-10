Van der Vaart verbaasd door 'grote uitspraak' van Koeman en wil meer uitleg horen

Rafael van der Vaart keek verbaasd op van een uitspraak die Ronald Koeman deed na afloop van Duitsland - Nederland (1-0). De voormalig international had graag wat meer uitleg daar over gehad.

Oranje was in München maandagavond duidelijk de mindere partij, waarna er bij Koeman in het interview na afloop harde woorden vielen. "We komen tekort op alle facetten van het voetbal", was een van zijn quotes, terwijl hij ook wat mysterieus bleef met de uitspraak: "Dit heb je met dit elftal."

Volgens Van der Vaart hoeft de noodklok nog niet geluid te worden, maar was die laatste uitspraak van de bondscoach erg interessant. "We moeten nou ook niet doen alsof alles slecht is. Maar ik vond wel dat hij zei 'Dit heb je met dit elftal', dat vond ik wel dat hij dat nog wat meer uit had mogen leggen. Dus eigenlijk: inherent aan dit elftal. Ik vond dat best wel een grote uitspraak."

Dat het Oranje van maandagavond vrij jong was, vindt de analist geen goed excuus. "Dit zijn allemaal goede spelers, die bij grote clubs spelen. Die gaven gewoon vandaag niet thuis. Je kan niet thuisgeven, maar je kunt ook vér, vér ondermaats spelen. Dat was bij bijna iedereen het geval."

