Koeman schreeuwt tijdens wedstrijd naar speler die taak niet uitvoert: 'Ik ben niet voor niets schor'

Ronald Koeman was na afloop van Duitsland - Nederland niet te spreken over het optreden van zijn eigen elftal, maar ook niet over de eigen invulling van . De bondscoach schreeuwde blijkbaar zo hard en zo vaak richting de speler van RB Leipzig, dat het Koeman een schorre stem opleverde.

Jeroen Stekelenburg begint tijdens het interview van de NOS over de complimenten die het Nederlands elftal eerder ontving, wat het middenveld betreft. De middelste linie zag er maandag een stuk minder uit. "Veel lof is leuk en aardig. Aan de ene kant is alle lof niet terecht, maar het is nu ook niet terecht dat het helemaal niks is."

Koeman wisselde in de rust Tijjandi Reijnders en Quinten Timber. Mats Wieffer en buitenspeler Donyell Malen kwamen voor hen in de ploeg. "We waren niet tevreden hoe het op het middenveld stond. Anders wissel je geen middenvelders volgens mij. En we wilden met Donyell aan de rechterkant spelen, wat eigenlijk ook al met Xavi moest." De speler van Leipzig kreeg veel instructies van de bondscoach. "Ja, ik ben niet voor niets schor. Ik heb constant geroepen van: 'trek hem nou weg, ga nou naar de rechtsbuitenpositie, want dan krijg je ook de passlijn naar Brobbey open'. Dan is het teveel wat we tijdens de wedstrijd moeten veranderen."

Als Koeman de vraag krijgt of hij zichzelf iets verwijt, zegt hij gelijk: "Nee." De oefenmeester krabbelt zich later toch wat terug. "Ja, oke, we gaan te ver terug, maar het plan was niet om te ver terug te gaan. Het plan was gewoon om druk te zetten, vooruit aan de rechterkant. Alleen in de beginfase, of dat nou een stuk angst is, of vertrouwen, dan gebeurt dat niet." In de tweede helft kwam Oranje iets beter in zijn spel, maar een resultaat leek alsnog ver weg.

