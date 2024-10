Van der Vaart: 'Hij zwemt, niemand helpt, hij is zich rot geschrokken'

Rafael van der Vaart wil niet te zwaar tillen aan het mindere optreden van Jorrel Hato in de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland. Met name in de eerste helft was Hato slordig aan de bal, zoals bij het afgekeurde doelpunt van die Mannschaft.

De nog altijd pas achttienjarige Hato beleefde zijn basisdebuut bij Oranje. “Het is een jonge jongen, die niet zo vaak gespeeld heeft. Het was natuurlijk zwemmen voor hem”, zegt Van der Vaart als analist van de NOS na de 1-0 nederlaag van Oranje. “Er is niemand die hem helpt in zo’n wedstrijd. Je kunt niet zeggen dat hij zich verstopt heeft. Hij heeft alles gegeven. Hij schrok zich kapot van het tempo en niveau, denk ik.”

Hato erkent na afloop bij de NOS dat het een moeizame wedstrijd was. “Vooral in de eerste helft waren zij dominant en hadden wij het moeilijk. We waren veel aan het verdedigen”, stelt de Ajacied, die na de rust een betere indruk maakte. “In de tweede helft hebben we het beter gedaan. We hadden wat meer controle, waardoor we ook wat kansen hebben gecreëerd. Het was gewoon een lastige wedstrijd.”

LEES OOK: Van der Vaart ziet 'kleurenblinde speler': 'Speelde als Veerman tegen Oostenrijk'

Hato: 'Gezonde spanning'

In de tweede minuut leidde onzorgvuldig spel van Hato en Micky van de Ven tot een Duits doelpunt, dat werd afgekeurd. “Ik was natuurlijk blij dat de goal was afgekeurd, maar het was wel een moment voor ons om wakker te worden”, weet het talent, dat toegeeft zenuwachtig te zijn geweest in aanloop naar het duel. “Ja, voor de wedstrijd wel. Meestal is het gezonde spanning. Als ik het veld op sta, is de focus op de wedstrijd en is de spanning weg.”

