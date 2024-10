Nederlands elftal schuttert in Duitsland en krijgt deksel op de neus

Nederland heeft de derby tegen Duitsland in de Nations League met 1-0 verloren. De mannen van Julian Nagelsmann waren net iets te sterk voor Oranje, dat een hele matige wedstrijd op de mat legde. Jamie Leweling was bij zijn debuut voor het Duitse elftal de matchwinner.

Drie maanden nadat Nederland Roemenië versloeg in de Allianz Arena, was het stadion in het zuiden van Duitsland het decor van de Nations League wedstrijd tussen Oranje en Duitsland. Voorafgaand aan de wedstrijd werden Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en Thomas Müller bedankt voor hun inzet voor het nationale elftal. De supporters van onze oosterburen hadden mooie spandoeken voor de legendes voorbereid.

Ronald Koeman moest de kraker tegen Duitsland aanvangen zonder vaste aanvoerder Virgil van Dijk, want hij pakte tegen Hongarije in Boedapest nog een rode kaart. De centrale verdediger koos ervoor om niet mee te reizen naar Zuid-Duitsland voor de derby. Oefenmeester Koeman koos ervoor om Jorrel Hato een basisplek te schenken. Diezelfde Hato ging in de tweede minuut in de fout door de bal naar Micky van de Ven te spelen, maar die kon niet snel genoeg handelen, waardoor Serge Gnabry de bal kreeg. Jamie Leweling schoot de bal binnen, maar Gnabry stond uiteindelijk toch buitenspel, dus de goal werd afgekeurd. Het was even schrikken voor Nederland in de eerste twee minuten.

Na de eerste vijf minuten was het niet meer zo enerverend. Nederland kwam dan wel onder grote druk van Duitsland te staan, maar na de vijftiende minuut drukten de Duitsers ook niet meer zo erg. Aan het einde van de eerste helft verslapte Nederland compleet. Om de twee minuten werd er door de Oranje-verdediging weer een bal ingeleverd, waardoor Duitsland meteen toe kon slaan. Het lukte ze echter niet, en zo stond het bij ingang van de rust nog altijd 0-0.

Dat het voor geen meter liep, zag ook Koeman, die meteen in de rust besloot in te grijpen. Donyell Malen en Mats Wieffer werden erin gebracht, terwijl Tijjani Reijnders en Quinten Timber in de kleedkamer achterbleven. Het spelbeeld in de tweede helft was compleet anders. Oranje was even de ploeg dat de dienst uitmaakte in München. Malen bracht meteen verfrissing in de ploeg. Die Mannschaft verloor terrein in de tweede helft.

In de 64ste minuut schoot Leweling, die ook in de tweede minuut al binnenschoot, de bal snoeihard in de rechterbovenhoek na een corner. Tijdens het nemen van die corner waren Antonio Rudiger en Wieffer wat aan het kibbelen. Het kwam ze beiden op een gele kaart te staan. Met nog 25 minuten op de klok was er dus werk aan de winkel voor Oranje. Een kwartier voor tijd besloot Simons de bal op goal te schieten. Een verwoestende uithaal, maar de bal daalde net niet genoeg. De inzet kwam op de lat terecht. Het mocht niet baten. 1-0 was de eindstand.

De volgende interlandperiode is alweer halverwege november. De mannen van Koeman nemen het dan op tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Eerstgenoemde partij is in de Johan Cruijff ArenA, terwijl de laatste wedstrijd van de campagne er eentje is in Zenica.

