Vijf spelers van Oranje kijken naar grote schermen Allianz Arena

, en İlkay Gündogan hebben maandagavond een groots afscheid gekregen bij de nationale ploeg van Duitsland. Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Nederland werd het drietal geëerd in de Allianz Arena. Ook van werd afscheid genomen, al was hij niet aanwezig bij de wedstrijd in München.

Müller (131 interlands), Neuer (124), Kroos (114) en Gündogan (82) namen afscheid van Duitsland na het voorbije EK. Tijdens hun afscheid werd het aanwezige drietal in het zonnetje gezet met cadeautjes en applaus, terwijl op de grote schermen in de Allianz Arena beelden werden getoond van hoogtepunten uit hun interlandcarrière.

Ook de spelers van het Nederlands elftal betuigden hun respect. “Mooi. Een aantal spelers van Oranje kijkt ook nog even naar de twee grote schermen met daarop beelden uit de interlandcarrière van Müller, Neuer, Gündogan en Kroos”, schrijft journalist Maarten Wijffels op X vanuit München. Op een door hem gemaakte foto is te zien dat Quinten Timber, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Xavi Simons naar de schermen kijken.

Waarom was Kroos niet bij zijn afscheid?

Kroos was er niet bij vanwege een 'belangrijke afspraak' bij zijn eigen Toni Kroos Academy, liet bondscoach Julian Nagelsmann zondag weten op de persconferentie. "Het is zonde dat hij er niet bij is, want hij verdient het afscheid. Maar ik heb niet geprobeerd om hem te overtuigen om te komen. Zijn afwezigheid doet niets af aan zijn status bij ons."

Mooi. Aantal spelers Oranje kijkt ook nog even naar de twee grote schermen met daarop beelden uit de interlandcarrière van Müller, Neuer, Gündogan en Kroos.#respect pic.twitter.com/72rTJZZ96b — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) October 14, 2024

