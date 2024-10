Oranje-international doet denken aan Depay: ‘Verspeelt net zo vaak nodeloos de bal’

kwam vrijdagavond niet goed voor de dag toen Oranje tegen Hongarije speelde, zo geven Henk Spaan en Frans Thomése aan in de podcast Hard Gras. De spits van Nederland grossierde in balverlies en deed beide heren daarmee denken aan tijdens het Europees kampioenschap.

Zirkzee kreeg vrijdagavond weer een basisplaats bij Oranje, maar kon zijn goede optreden van een maand geleden tegen Bosnië en Herzegovina geen vervolg geven. Desondanks kon Spaan best genieten van de spits van Manchester United wanneer hij de bal had. “Ik vind het juist het leukste bij Zirkzee om naar te kijken, dat hij zo waanzinnig goed kan dribbelen”, stelt de journalist van Het Parool. “Hij verliest ‘m dan wel, maar ja.”

Thomése deed het optreden van Zirkzee denken aan een andere spits van Oranje. “Ik had wel echt Memphis-gevoelens met hem in de spits”, geeft de schrijver aan. De 98-voudig international kon tijdens het EK steevast op een basisplaats rekenen, maar kreeg veel kritiek over zich heen wegens zijn vele balverlies. “Ik denk dat Zirkzee net zo vaak de bal nodeloos verspeelde als Memphis.”

Waar Zirkzee in Boedapest heel veel balverlies leed, was dat in de thuiswedstrijd tegen Bosnië van vorige maand niet het geval, zo zag Suse van Kleef. “Toen speelde hij heel vaak in één keer door”, licht de journaliste van de NOS dat toe. “Toen ging hij heel vaak de combinatie aan met Reijnders en Gravenberch. Dat miste je nu.” Volgens Spaan was het in dit geval ook niet mogelijk dat te doen. “Al die Hongaren stonden daar op een kluitje.”

