Ronald Koeman opgelet: 'We hopen samen in Oranje te spelen, hij heeft sowieso de kwaliteiten'

Jong Oranje-verdediger hoopt ooit samen met zijn broer in het Nederlands elftal te spelen, zo geeft hij toe in een uitgebreid interview met Mee Met Oranje. Rav van den Berg probeert veel op te steken van zijn broer Sepp, die volgens de verdediger van Middlesbrough al klaar is voor Oranje.

In gesprek met Mee Met Oranje geeft Rav van den Berg toe dat hij veel probeert te leren van zijn broer, die in Engeland bij Brentford op één niveau hoger acteert: "Hij is snel, zorgt goed voor zijn lichaam en heeft veel discipline. Dat is misschien wel het moeilijkste aan voetbal. Als je op zaterdag een wedstrijd hebt, zijn er in de dagen ervoor veel afleidingen, maar je moet je focussen", weet Rav van den Berg.

De voetballer van Middlesbrough, die de gehele jeugdopleiding van PEC Zwolle doorliep, is logischerwijs lovend over zijn twee jaar oudere broer. Zijn droom is om samen met Sepp op het veld te staan. Het liefst in het Nederlands elftal: "Ik wil ooit, net zoals mijn broer, een mooie stap maken en we dromen ervan om ooit samen in Oranje te spelen. Een scenario zoals bij de broers Timber zou geweldig zijn. En Sepp heeft daar sowieso de kwaliteiten voor", denkt Rav van den Berg.

Vooralsnog is Sepp van den Berg nog niet geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman, maar met zijn wekelijkse optredens namens Brentford zal hij zich ongetwijfeld in de kijker gaan spelen bij de bondscoach. Rav van den Berg probeert dat door in eerste instantie goed te presteren bij Jong Oranje.

