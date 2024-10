'Doordat ik niet bij bijvoorbeeld Ajax heb gezeten, kende ik veel jongens nog niet'

zit na bijna een jaar absentie weer bij Jong Oranje. Toen hij voor het eerst bij de selectie zat, was het best wel wennen voor de verdediger, aangezien hij door zijn opleiding bij PEC Zwolle nog niet zo veel spelers bij het Nederlandse jeugdelftal kende.

Van den Berg zat in november van vorig jaar voor het laatst bij de selectie van Jong Oranje, wat hij zelf ook erg lang geleden vond. “Zat ik er in maart niet bij?”, vraagt hij zich verrast af in gesprek met Mee Met Oranje. “Nee, je hebt gelijk. Dan is het maar goed dat ik er weer bij ben.” De drievoudig jeugdinternational miste verschillende duels door een blessure. “Maar dat is verleden tijd. Ik richt me liever op de toekomst”, stelt hij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Negentienjarige Nederlandse verdediger uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Engelse club: Manchester United-legende lovend

De centrumverdediger maakte in de zomer van 2023 de overstap van PEC Zwolle naar het Engelse Middlesbrough, waar hij afgelopen seizoen ook als rechtsback werd gebruikt. Dit seizoen staat de teller op vijf duels. Hoewel hij het naar zijn zin heeft in Engeland, is Van den Berg blij weer even terug in Nederland te zijn. “Het is fijn om met leeftijdsgenoten te zijn. Ik ben even uit mijn bubbel en heb hier veel raakvlakken met de anderen.”

LEES OOK: Trotse Jong Oranje-debutant: 'Misschien iets teveel naar Sem Steijn gekeken'

Van den Berg moest wennen door jeugdopleiding

Toen Van den Berg in september vorig jaar zijn debuut maakte bij Jong Oranje, was dat voor hem best wel wennen. Daarbij wijst hij vooral naar het feit dat hij zijn jeugdopleiding niet bij een topclub heeft doorlopen. “Doordat ik niet in de jeugdopleiding van bijvoorbeeld Ajax heb gezeten, kende ik veel jongens nog niet.” Ook moest de verdediger wennen aan de speelstijl. “Dat is hier technischer dan in Engeland”, legt hij uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Mulder bewierookt Oranje-international: ‘Seedorf en Davids hadden niet zijn grandeur’

Analist Jan Mulder is enorm gecharmeerd van een speler van het Nederlands elftal.