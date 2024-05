Negentienjarige Nederlandse verdediger uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Engelse club: Manchester United-legende lovend

In zijn eerste seizoen bij Middlesbrough FC is uitgeroepen tot speler van het seizoen van zijn club. De centrale verdediger kwam afgelopen zomer bij de Engelse club in de Championship te voetballen nadat hij met PEC Zwolle promoveerde van de Keuken Kampioen Divisie. Een mooie beloning voor de slechts negentienjarige Zwollenaar.

Bij Zwolle speelde Van den Berg in 2022/23 (het promotiejaar van de Zwolse club) maar zeventien wedstrijden. Des te knapper dat de boomlange verdediger in zijn eerste jaar al wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij Middlesbrough. “Ik ben er heel trots op. Ik denk dat het laat zien dat ik het goed heb gedaan. De fans en het team hebben me geholpen om me hier thuis te voelen en dat is erg belangrijk geweest, want als je je goed voelt, kan je ook goed voetballen”, aldus de verdediger bij Northern Echo.

Van den Berg speelt bij de club uit Noord-Engeland onder trainer en Manchester United-legende Michael Carrick. De voormalige middenvelder is erg onder de indruk van de ontwikkeling van de Nederlandse verdediger. “Je kunt niet anders dan onder de indruk zijn van Rav. Hij straalt rust uit, wil graag leren en heeft een geweldige instelling. We hebben echt geluk dat hij deel uitmaakt van onze selectie”, aldus Carrick.

