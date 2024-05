Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot gunt vertrekkende speler basisplaats

Arne Slot zit zondagmiddag (morgen) voorlopig voor de laatste keer op de bank als trainer van Feyenoord. De oefenmeester is volgend seizoen oefenmeester van Liverpool en heeft in zijn afscheidsduel tegen Excelsior plek voor .

Door de blessures/ziektes van Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Bart Nieuwkoop, Antoni Milambo, Gjivai Zechiël, Quinten Timber, Thomas Beelen, Santiago Gimenez en Kostas Lamprou moet Slot puzzelen tegen Excelsior. Volgens Gouka, Feyenoord-watcher namens het Algemeen Dagblad, heeft de oefenmeester een oplossing gevonden.

Onder meer Marcos Lopez lijkt, net als tegen NEC, de linksbackpositie in te nemen. Ook Thomas van den Belt, die dit jaar genoegen moest nemen met een reserverol, mag weer in de basisopstelling opdraven. De verwachting is verder dat Yankuba Minteh op de bank begint, omdat Slot Jahanbakhsh een afscheidswedstrijd gunt.

Dit lijkt dus de bevestigen dat Jahanbakhsh na dit seizoen definitief vertrekt uit Rotterdam. Eerder werd al bekend dat Feyenoord het contract van de aanvaller opzegde. In de praktijk betekent een opzegging niet per se dat de samenwerking eindigt. De partijen kunnen namelijk nog altijd in onderhandeling over een verbintenis onder nieuwe voorwaarden voor komend seizoen. Het feit dat Slot Jahanbakhsh een afscheidswedstrijd gunt, lijkt te verklappen dat er geen nieuw contract aanstaande is.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Van den Belt, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Ueda, Paixao.

Vermoedelijke opstelling Excelsior:

Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Zagré; Baas, Goudmijn, Lamprou, Duijvestijn, Driouech; Parrott.

