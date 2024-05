Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen heeft maandagavond in het programma Rondo bevestigd dat Arne Slot interesse had om naar Feyenoord te halen. Op het moment dat Beukema en Van Wonderen actief waren bij Go Ahead Eagles, belde Slot zijn collega-trainer op.

Van Wonderen, te gast in het programma Rondo op Ziggo Sport, had gedurende zijn periode bij Go Ahead Eagles contact met de coach van Feyenoord: "Ik werd toen (tijd dat Van Wonderen hoofdtrainer was bij Go Ahead Eagles, red.) gebeld door Arne Slot, die wilde hem eventueel meenemen naar Feyenoord", onthult Van Wonderen, die ook afwist van de interesse van AZ, de club waar hij uiteindelijk heeft getekend.

De voormalig trainer van Beukema is onder de indruk van de ontwikkeling die de centrumverdediger doormaakt: "Het is een geweldige jongen, die zich continu verbetert en een optimale teamspeler is. Hij heeft het bij AZ natuurlijk goed gedaan en nu in Italië ook weer. Hij blijft zich maar ontwikkelen", besluit Van Wonderen tot slot.

