Buitenlandse kijkers schrikken van één man bij Oranje: 'Hij is klaar, kan het niveau niet meer aan'

maakt nog geen indruk in de oefenwedstrijd tussen Nederland en Canada. Met name een moment in de 31ste minuut leidt op sociale media tot veel kritiek op de middenvelder.

Wijnaldum ontving buiten het Canadese strafschopgebied een pass van Jerdy Schouten. De middenvelder van Al-Ettifaq nam de bal niet lekker mee, waardoor de vaart meteen uit de aanval was. Hij kon de bal uiteindelijk alleen nog maar terugtikken.

Het moment werd op X onder de aandacht gebracht door het account TheEuropeanLad, een Nederlands account met veel internationale volgers. Die zijn geschrokken van de actie en concluderen dat de 33-jarige Wijnaldum het niveau niet meer aankunnen.

Look at the absolute state of this man. https://t.co/PSZeZnWW3w — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 6, 2024

Wijnaldum starting in big 2024 is crazy 😭 — . (@FCB_alvees) June 6, 2024

Finished player — mahad (@M4H4DD) June 6, 2024

Why is he selected for national team ? — 👍 (@OmgItsYuvraj) June 6, 2024

He’s finished don’t know why they called him up — Tales (@nigertale) June 6, 2024

How about opening yourself up with the ball towards goal in the instead of completely failing to controll the pass in the first place. — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) June 6, 2024

Laten we hopen dat #wijnaldum niet per ongeluk 2 assists geeft op #memphis tegen een @CanadaSoccerEN team dat speelt alsof ze de hele menukaart van de Bulldog hebben gerookt. Op het EK krijg je andere weerstand. De tandem is wat roestig.#nedcan — Daan🍌 (@forlanNL) June 6, 2024