Foppe de Haan lacht om opvallende naam op EK: ‘Die heeft bij Ajax echt geen bal geraakt’

Foppe de Haan is razend benieuwd naar de verrichtingen van Kroatië op het aanstaande EK, zo geeft hij aan in gesprek met FCUpdate.nl. Dat heeft er met name mee te maken dat en deel uit maken van de selectie van de Kroaten. De Haan raakte niet bepaald gecharmeerd van het Ajax-tweetal in het afgelopen Eredivisieseizoen.

Foppe de Haan blikt vooruit op het EK: 'Hier hebben wij een hekel aan!'

Sutalo maakte afgelopen transferzomer de overstap van Dinamo Zagreb naar Ajax, maar kon vrijwel het hele seizoen niet echt overtuigen. De centrumverdediger was enkele keren (mede-)verantwoordelijk voor puntverlies van de Amsterdammers. Voor Sosa geldt hetzelfde. Hij kwam op de slotdag van de transferperiode naar Ajax, maar wist nog nauwelijks potten te breken in de Johan Cruijff ArenA.

Het tweetal is wél opgenomen in de EK-selectie van Kroatië. “Kroatië vind ik wel mooi. Daar spelen al die Ajacieden, die zijn daar wel geselecteerd”, lacht De Haan. “Ik ben heel benieuwd hoe die Sutalo daar speelt, die heeft bij Ajax bijna geen bal geraakt. Maar daar (nationale ploeg van Kroatië, red.) doet hij het altijd wel goed”, gaat de oud-voetbaltrainer verder.

“Ik ben daar heel benieuwd naar. Kroatië is altijd wel een aparte ploeg. Die hebben zoiets van: als we er zijn, zijn we er niet om te verliezen”, gaat de Fries verder. Voor de Kroaten wordt het sowieso geen makkelijk verhaal om door te gaan naar de knock-outfase van het toernooi. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic is in de groepsfase gekoppeld aan Spanje, Italië en Albanië.

