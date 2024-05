Wie is Brian Priske, de mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord met een opvallende Nederlandse link?

Brian Priske lijkt de nieuwe trainer van Feyenoord te worden, zo sijpelt zondagavond door vanuit Denemarken. Wie is de man die wordt gezien als de opvolger van Arne Slot?

Brian Priske is 47 jaar en was tussen 1996 en 2011 actief als voetballer. Hij speelde voor achtereenvolgens AC Horsens, Aarhus Fremad, Aalborg BK, KRC Genk, Portsmouth, Club Brugge, Velje BK, FC Midtjylland (huurbasis) en IK Start. Met Aalborg werd Priske in 1999 kampioen van Denemarken; bij Club Brugge pakte hij in 2007 de beker. Tussen 2003 en 2007 was Priske goed voor 24 interlands voor Denemarken. Priske was een verdediger.

Onenigheid met Harry Redknapp

Artikel gaat verder onder video

In Engeland was zijn dienstverband bij Portsmouth, in het seizoen 2005/06, veelbesproken. Hij was overgekomen van Genk en kende een goede start, maar werd na het ontslag van trainer Alain Perrin, en de daaropvolgende aanstelling van Harry Redknapp, buiten de ploeg gehouden. Een winters vertrek leek aanstaande, maar kwam er niet. Op 11 maart mocht Priske weer in actie komen, tegen Manchester City, en daarna was hij met goede optredens van grote waarde in de succesvolle strijd tegen degradatie.

Supporters van Portsmouth sloten Priske in de armen en waren er niet over te spreken dat hij door Redknapp lange tijd werd genegeerd. Ze waren ook onaangenaam verrast toen Priske in de zomer van 2006 in de Deense pers vertelde dat hij de boodschap had gekregen dat hij mocht vertrekken bij Portsmouth. Hij verkaste uiteindelijk naar Club Brugge en hielp die club de beker te winnen in 2007.

Priske werd na zijn actieve carrière assistent-trainer van FC Midtjylland (tussen 2011 en 2016), waar hij de verdedigers onder de hoede nam en zich bekommerde om standaardsituaties. In het seizoen 2016/17 was hij assistent-trainer bij FC Kopenhagen, om vervolgens in het seizoen 2018/19 terug te keren als assistent bij Midtjylland. Nadat Kenneth Andersen in augustus 2019 zijn ontslag indiende, werd Priske aangesteld als interim-hoofdtrainer. Daarna werd hij gepromoveerd tot vaste hoofdtrainer. In zijn eerste volledige seizoen aan het roer, 2019/20, werd Midtjylland kampioen met een voorsprong van liefst veertien punten op Kopenhagen, ondanks dat de begroting van de nummer twee liefst tweemaal zo groot was.

Nederlagen tegen Ajax

Via drie voorrondes kwalificeerde Midtjylland zich in het daaropvolgende seizoen voor de groepsfase van de Champions League. In een poule met Liverpool, Atalanta en Ajax eindigde Midtjylland onderaan met twee punten, die werden vergaard tegen Atalanta (uit, 1-1) en Liverpool (thuis 1-1). Tegen Ajax verloor Midtjylland met 1-2 en 3-1. In de Deense Superliga werd Midtjylland tweede, met een punt achterstand op kampioen Brøndby IF.

© Imago

Het was het laatste seizoen van Priske bij Midtjylland, want hij werd in de zomer van 2021 aangesteld bij Antwerp. Met die club eindigde hij als vierde. Daarna ging Priske aan de slag bij Sparta Praag, waarmee hij in zijn debuutseizoen de eerste landstitel veroverde in negen jaar tijd. Ook bereikte Priske de finale van de Tsjechische beker en werd hij verkozen tot Trainer van het Jaar. Buiten de landsgrenzen ging het minder goed, want de tweede voorronde van de Conference League (tegen het Noorse Viking FK) was het eindstation.

Priske verlengde in oktober 2023 zijn contract bij Sparta tot medio 2026. De ploeg was, na uitschakeling door FC Kopenhagen in de Champions League-voorronde, actief in de Europa League. Daarin was Liverpool in de achtste finales te sterk. Binnen de eigen landsgrenzen werd Sparta kampioen met twee punten voorsprong op stadsgenoot Slavia Praag. Eerder deze week won Sparta ook de Tsjechische beker, via een 1-2 zege op Viktoria Plzen.

De filosofie van Priske

Met de website La Gabbia di Orico sprak Priske over hoe hij zijn elftallen graag laat spelen. Hij gaf aan dat een systeem in zijn ogen niet zaligmakend is. "Het gaat meer om de uitvoering van de spelers individueel en het team. Ik speel het liefste met vier verdedigers, dat kan in 4-3-3, of, zoals ik bij Antwerp speelde, 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Ik hou ervan kansen te creëren vanuit goed positiespel, met driehoekjes de tegenstander constant onder druk te zetten. Mijn teams moeten spelen met energie aan de bal, maar óók als we ‘m niet hebben, zodat we de bal snel terugveroveren. Hoge druk, zo veel en vaak als het kan."

Link met Nederland: vader van August Priske

Priske is de vader van de twintigjarige Belgische voetballer August Priske, die onder contract staat bij Midtjylland. Hij werd tussen 2021 en 2023 verhuurd aan PSV en speelde 42 officiële wedstrijden voor Jong PSV. In de zomer van 2023 keerde Priske terug bij Midtjylland, maar twee weken later werd besloten hem opnieuw te verhuren - ditmaal aan FC Eindhoven, waarvoor Priske het afgelopen seizoen 29 keer in actie kwam.