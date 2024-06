Buitenlandse kijkers reageren vol walging en verbijstering op drie Oranje-fans in stadion

Het Nederlands elftal is zondagmiddag tegen Polen begonnen aan het EK in Duitsland. Drie supporters van Oranje hebben op social media een flinke discussie aangewakkerd vanwege hun imitatie van Ruud Gullit.

Oranje wordt zondag in het Volksparkstadion in Hamburg gesteund door tienduizenden fans. Presentator Gert van ’t Hof van de NOS wees bij de start van de uitzending al op de vele rastapruiken en Gullit-shirts die zichtbaar zijn op de tribunes van het stadion. De rastapruiken zijn een verwijzing naar het kenmerkende kapsel van oud-international Gullit.

Drie supporters van Oranje trokken de imitatie echter een stuk verder door zich zwart te schminken. Op X reageren veel kijkers uit zowel binnen- als buitenland vol afkeuren op het initiatief van het trio.

“De Nederlandse supporters hebben vandaag veel fantastisch kleuren naar Hamburg gebracht. Maar deze jongens hebben misschien de verkeerde inschatting gemaakt met hun eerbetoon aan Ruud”, schrijft iemand afgekeurd bij een afbeelding van het trio. “De pruik en het shirt waren duidelijk genoeg, maar nee…”, reageert een Nederlandse gebruiker.

Andere kijkers reageren een stuk feller en spreken zelfs van racisme.

Dutch fans have brought a lot of fantastic colour to Hamburg today. These lads might have misjudged it a little with their homage to Ruud. pic.twitter.com/MdcSstiKaK — tariq panja (@tariqpanja) June 16, 2024

Misjudged? To the same people who celebrate Christmas like this? pic.twitter.com/WT8b1Q7p0M — S.L. (@Silas_linebjerg) June 16, 2024

Ah, Dutch sports fans at it again. Dickheads. https://t.co/C08pTkY4PT — RT Football (@RealTlkFootball) June 16, 2024

black face in 2024 you know 😭 https://t.co/434sDVurgx — Courtney (@courtneyxowens) June 16, 2024

They hebben een serieus blackface probleem https://t.co/0xnZ6qUqPS — yelsey (@_morningkel) June 16, 2024