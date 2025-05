Van Hooijdonk laat zich uit over Steijn: 'Mag ik hier volgende week weer zitten?'

Pierre van Hooijdonk en Maurice Steijn zullen waarschijnlijk geen vrienden worden, maar zondagavond had de analist wel een mooi compliment over voor de trainer van Sparta Rotterdam. De opleving van Sparta in de tweede seizoenshelft is volgens Van Hooijdonk te danken aan Steijn, die begin november werd aangesteld.

In zijn eerste zes wedstrijden na zijn terugkeer pakte Steijn slechts één punt, maar na de jaarwisseling zette Sparta de weg omhoog in. Op de ranglijst over 2025 staan de Spangenaren zelfs op de vijfde plaats, met zeven overwinningen, vijf remises en drie nederlagen. Zaterdag won Sparta met 0-3 van Almere City. Met de huidige tiende plaats is deelname aan de play-offs om Europees voetbal nog mogelijk.

“Natuurlijk is het knap”, zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, waarna tafelgenoot Rafael van der Vaart grapt: “Een supergoede trainer hebben ze.” Hij lacht daar zelf het hardst om. Van Hooijdonk reageert: “Het mooie is dat Steijn het ongelijk bewijst van de technisch directeur. Steijn stapte in toen Sparta elfde stond en zakte met dezelfde spelers als zijn voorganger Jeroen Rijsdijk naar de zestiende plek. Daarna haalde Steijn zeven goede, Eredivisie-waardige spelers, zoals Eiting, Hlynsson, Van Bergen, Van Aanholt en Zechiël. Dat maakt Sparta vele malen beter.”

'Prestaties Sparta komen door Steijn'

“Dan gaat hij wedstrijden winnen. Ik vind het heel logisch dat ze staan waar ze staan, met deze kwaliteiten”, geeft de voormalig spits aan. “Maar dat heeft wel te maken met Steijn, en niet met de technisch directeur Gerard Nijkamp. Die heeft de spelers helemaal niet gehaald. De spelers komen uit de koker van Steijn.”

Van der Vaart lacht: “Mag ik je een compliment geven? Dat heb je heel goed uitgelegd.” Van Hooijdonk antwoordt: “Ik mag hier volgende week weer zitten denk ik.” Van Hooijdonk werd in 2023 enige tijd uit het programma geweerd door de NOS, nadat hij beweringen deed over betrokkenheid van Steijn bij ‘duistere dealtjes’ die hij niet kon onderbouwen.