Koeman ontvangt open sollicitatie vanuit Eindhoven: 'Dan speel ik natuurlijk!'

Mocht Ronald Koeman ooit bellen met de vraag of hij voor het Nederlands elftal uit wil komen, dan zal hij mogelijk niet heel veel nadenktijd nodig hebben. In gesprek met de NOS vertelt de speler van PSV dat hij in dat geval ‘natuurlijk’ voor Oranje gaat spelen. Daarvoor heeft hij wel een Nederlands paspoort nodig. Mauro Júnior komt daarvoor inmiddels in aanmerking, maar omdat hij zijn Braziliaanse paspoort niet wil opgeven, ligt de sleutel in handen van Koeman.

Je zou het haast vergeten, maar Mauro Júnior staat inmiddels al bijna acht jaar onder contract bij PSV. De veelzijdige linkspoot kwam in de zomer van 2017 over van Desportivo. PSV verhuurde hem in het seizoen 2019/20 aan Heracles Almelo, alvorens hij zou uitgroeien tot steunpilaar in Eindhoven. Peter Bosz is groot fan van Mauro Júnior, die hij op veel posities kan opstellen. Zo speelde de Braziliaan al als rechts- en linksback, maar ook op het middenveld. De linkspoot was lang in het bezit van een aflopend contract, maar PSV is er in geslaagd om dat open te breken. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2029.

Artikel gaat verder onder video

Omdat Mauro Júnior al langer dan vijf jaar woonachtig is in Nederland, komt hij in aanmerking voor het Nederlandse paspoort. “De situatie is nu dat ik het paspoort kan krijgen, maar als ik dat doe, denk ik dat ik mijn Braziliaanse paspoort moet opgeven. Dat doe ik liever niet”, zo geeft hij aan voor de camera van de NOS. Een uitverkiezing voor Oranje biedt mogelijkheden. “Als ik voor het Nederlands elftal zou worden opgeroepen, mag ik beide paspoorten hebben, als ik me niet vergis in de regels. Zo liggen de zaken nu. Ik wil mijn Braziliaanse paspoort niet opgeven, want ik wil niet als toerist naar Brazilië als ik mijn familie bezoek”, zo klinkt het.

LEES OOK: Wieffer zorgt nog altijd voor frustratie bij PSV: ‘Ik begrijp niet dat…’

Mauro werd in 2022 ook al naar paspoort gevraagd

Het is niet voor het eerst dat de verdediger van PSV zijn licht gaat schijnen over zijn paspoortsituatie. Hij werd er een paar jaar geleden, in maart 2022 welteverstaan, ook al naar gevraagd door de NOS. Mauro Júnior vertelde destijds dat hij in de zomer van dat jaar een Nederlands paspoort wilde aanvragen. “Mijn droom is nog steeds om voor Brazilië te spelen, maar je moet in je carrière nooit zomaar deuren dichtdoen. Mocht het ooit tot een keuze komen, dan zal ik vast de juiste beslissing nemen”, zo vertelde hij destijds.

LEES OOK: 'Ik blijf komend seizoen bij PSV, dat is in ieder geval honderd procent zeker'

Mauro Júnior had toentertijd ook andere redenen om een Nederlands paspoort serieus te overwegen. In sommige Europese competities mogen clubs bijvoorbeeld een maximaal aantal spelers van buiten de Europese Unie (EU) in de selectie hebben. Voor een eventuele transfer werd een Nederlands paspoort dus een serieuze optie. Van een vertrek naar PSV lijkt het voorlopig niet te komen, nu Mauro Júnior zijn contract heeft verlengd. Of een uitverkiezing voor het Nederlands elftal realistisch is? Koeman heeft met onder meer Nathan Aké, Jorrel Hato en Ian Maatsen veel opties voor de linksbackpositie. Mauro Júnior is dankzij zijn veelzijdigheid wel een interessante speler, maar ook op de andere posities waar hij uit de voeten kan, heeft Koeman geen reden tot klagen.

Een uitverkiezing voor Oranje zit desondanks in Mauro Júnior zijn hoofd. Hoe hij reageert als Koeman hem opbelt met de vraag om voor Nederland te spelen? “Dan speel ik natuurlijk”, zo klinkt het overtuigend. Hij voelt zich op zijn plek in Nederland. “Vanaf de eerste dag dat ik hier was, had ik het gevoel dat dit mijn tweede huis zou worden. Mijn vrouw en ik zijn heel blij met ons leven in Eindhoven. We vinden het fijn hier. Daarom hebben we er ook voor gekozen om hier te blijven. Het is erg fijn om in Nederland te kunnen wonen, om in Eindhoven te wonen en voor een grote club als PSV te spelen.”

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken 🔗

👉 Boscagli 'boos' op PSV na mislukte Brighton-transfer: 'Lag niet aan mij' 🔗

👉 PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen' 🔗

👉 PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie' 🔗

👉 Eigen fans walgen massaal van bericht van PSV 🔗