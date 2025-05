Meest uitgekotste speler Eredivisie plots genoemd als ontbrekend puzzelstukje Ajax

Ajax heeft zondag een zeer pijnlijke beurt gemaakt. De ploeg van Francesco Farioli had in een bepaald scenario kampioen kunnen worden, maar werd niet geholpen door Feyenoord en zette zichzelf vervolgens flink voor schut. In eigen huis werd er met 0-3 van NEC verloren. Volgens Willem Vissers mist Ajax een bepaald type speler, en wel de veelbesproken .

Het was Lang die de wedstrijd in De Kuip tussen Feyenoord en PSV volledig omdraaide. De linksbuiten wordt (totaal) niet gewaardeerd door een groot deel van het Feyenoord-publiek, wat te merken was aan de vele fluitconcerten. Lang leek er echter beter van te gaan spelen: in de 73e minuut scoorde hij de 2-2 en in de allerlaatste seconden tikte de PSV'er ook nog de 2-3 tegen de touwen. De oud-Ajacied zette zijn oude club daarmee flink onder druk, iets waar de Amsterdammers niet mee konden omgaan. Het 0-3 verlies breekt de titelstrijd helemaal open.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Vissers mist Ajax een speler als Lang. Dat is een extra pijnlijke opmerking, omdat de linksbuiten in Amsterdam de jeugdopleiding doorliep en in 2021 de deur er achter zich dichttrok, na slechts veertien duels in het eerste te hebben gespeeld. "Had Ajax, om een dwarsstraat te noemen, maar één type als Noa Lang in de selectie", schrijft Vissers in zijn column. "Eén speler die werkelijk kan verrukken, die snelheid en vermogen tot dribbelen heeft op de vleugels, die de ene week alles kan en de volgende week misschien niets. Noa Lang, zelfs bij PSV hebben sommigen een hekel aan hem, bijvoorbeeld toen hij tijdens de sportieve crisis eerder dit seizoen vertelde dat het publiek gewoon voor PSV moest juichen." De journalist van De Volkskrant weet dat Ajax eigenlijk de favoriete club van Lang is en nu met frisse tegenzin de Amsterdammers pijn doet.

LEES OOK: Ajax stort als kaartenhuis in elkaar: 'Dit is voer voor psychologen'

Lang is een speler met veel verschillende facetten, zowel binnen als buiten de lijnen. De linksbuiten had Ajax volgens Vissers de benodigde ingeving kunnen bieden, zeker nu Steven Berghuis (en deels Kenneth Taylor) als linksbuiten werd gebruikt. "Het is gek en bijzonder: zo’n goede voetballer, zo’n heerlijke, wisselvallige pingelaar, met zoveel oprispingen op en buiten het veld. Dergelijke spelers roepen extreme emoties op, uit alle hoeken. Natuurlijk provoceerde hij na de beledigingen van de tribunes, vooral bij de 2-2, toen hij op een reclamebord ging staan, vlak voor de supporters van de thuisclub, en bij de 2-3 in de 100ste minuut opnieuw. Lang incasseerde de haat met satanisch genoegen. Het is goed dat ze bij Feyenoord de vangnetten hebben laten hangen, anders was hij bedolven onder bier en rotzooi en was de wedstrijd tijdelijk gestaakt." Ajax zal echter zonder een type-Lang de laatste wedstrijden van het seizoen winnend moeten gaan afsluiten, om kampioen te worden.

