Brein van Champions League-finalist 'nam Ajax niet serieus'

Luís Campos krijgt de nodige complimenten na het succes van Paris Saint-Germain in de Champions League. De Portugees, formeel werkzaam als technisch adviseur maar de facto als technisch directeur, werd drie jaar geleden nog genoemd bij Ajax, zo weet René van der Gijp nog. Volgens topzaakwaarnemer Rob Jansen nam hij de Amsterdamse club echter nooit serieus.

PSG bereikte woensdagavond de finale van de Champions League, door Arsenal uit te schakelen. De Parijzenaars kunnen hun eerste Champions League winnen. “Ik vind het wel tijd worden”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Wat een voorhoede! Met Dembélé, Koviaski – weet ik hoe hij heet (Kvaratskhelia, red.) - en hoe heet die andere (Doué)? Wat een spelers! Dat heeft die Luis Campos goed voor elkaar. Die heeft ook die Portugees gekocht op het middenveld." Campos haalde twee Portugese middenvelders naar Parijs: João Neves en Vitinha. Vermoedelijk doelt Van der Gijp op Vitinha, een van de uitblinkers bij PSG.

Jansen antwoordt: “Campos is een van de beste technisch directeurs van Europa.” Van der Gijp memoreert dat Campos ‘op de nominatie’ stond bij Ajax, waarna Jansen uitlegt dat hij door Ajax was gevraagd om rond te bellen met Europa’s beste directeurs. “Ik heb hem nog gebeld. Het ging niet. Ajax nam hij niet serieus. Edwin van der Sar (destijds algemeen directeur van Ajax, red.) vroeg mij om eens te kijken naar de beste technisch directeurs in Europa. Ik had er een aantal, maar ze zeiden allemaal: ‘Hartstikke aardig, maar daar gaan we niet aan beginnen.’”

Volgens Jansen is Ajax in ieder geval een topdirecteur misgelopen. “Overal waar hij werkt, is hij succesvol. Meestal laat hij de vedettes vertrekken. Zijn aankoopbeleid binnen zijn budgetten is dankzij zijn netwerk fenomenaal. Dat heeft hij weer gedaan bij PSG. Waar hij ook zat, presteerde hij. “

Luis Campos en Ajax

In februari 2022, kort na het vertrek van Marc Overmars, viel de naam van Campos bij Ajax. Journalist Mike Verweij stelde dat er 'een heel opzichtig spelletje' gaande was. "Hij wordt naar voren geschoven door een aantal mensen in het Nederlands voetbal. Iemand heeft er kennelijk belang bij om dat te lanceren. Die man heeft bij Lille en Monaco gewerkt en daar heeft hij de clubs achtergelaten met een enorme schuldenlast. Hij is daar ook niet in dienst geweest. Hij heeft het allemaal vanuit zijn eigen bv gedaan. Door een collega-journalist zie ik dan toch zijn naam genoemd worden, maar voor dat karretje laat ik me niet spannen.”

Campos maakte als technisch directeur eerst naam bij AS Monaco tussen 2013 en 2016. Hij haalde succesvolle spelers als Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodríguez, Fabinho, Anthony Martial, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko, Geoffrey Kondogbia, en Thomas Lemar naar de club. Tussen 2017 en 2020 werd hij sportief directeur bij Lille OSC, waar hij de kampioensploeg van 2021 formeerde. Sinds de zomer van 2022 is hij werkzaam bij PSG, dat zich sindsdien versterkte met spelers als Vitinha, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Xavi Simons, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Lucas Hernández, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves en Désire Doué.

