Sutalo wordt plots geconfronteerd met iets waarvan hij nog nooit heeft gehoord

Na een zeer moeilijk eerste jaar in Amsterdam, heeft zich onder Francesco Farioli ontpopt tot sterkhouder bij Ajax. Waar hij tijdens zijn eerste seizoen nog weleens onder een bal doorging of de bal zomaar inleverde bij een tegenstander, oogt hij nu al een paar maanden een stuk zekerder van zijn zaak. Hij heeft zelfs een verdedigende actie die hem inmiddels typeert, al had hij er zelf nog niet van gehoord: de ‘Sutalo-special’.

Ajax telde in de zomer van 2023 meer dan twintig miljoen euro neer voor de komst van Sutalo. De Kroaat maakte met hoge verwachtingen de overstap van Dinamo Zagreb naar de Nederlandse recordkampioen, maar slaagde er tijdens zijn eerste seizoen totaal niet in die waar te maken. Hij was regelmatig het mikpunt van kritiek en werd zelfs al bestempeld tot miskoop. “Ik denk dat we dat seizoen niet snel gaan vergeten. Het was slecht voor ons allemaal en we hebben heel veel geleerd”, zo vertelt Sutalo nu in gesprek met het clubkanaal.

De Kroaat werd door Ajax, na lange onderhandelingen met Dinamo Zagreb, gehaald als nieuwe leider van de defensie. Dat de Amsterdammers een belangrijke rol voor hem zagen weggelegd, bleek al meteen bij zijn debuut in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Sutalo was nog maar net gearriveerd in Amsterdam, maar droeg in Limburg meteen de aanvoerdersband. Hij kon terugkijken op een prima debuutwedstrijd, maar daarna ging het van kwaad tot erger. “Ik had nog nooit eerder kritiek en dergelijke gekregen. Daardoor heb ik veel geleerd. Je kunt het nauwelijks vergelijken met dit seizoen. Deze jaargang is beter en dat zie je ook aan de resultaten”, zegt Sutalo.

Sutalo legt uit wat zijn ‘special’ inhoud

Dit seizoen is Sutalo de leider van de minst gepasseerde achterhoede van de Eredivisie. Hoewel Sutalo nog voldoende verbeterpunten heeft, is hij onder Farioli in zijn kracht komen te spelen. Hij blinkt uit in de persoonlijke duels en onderschept heel veel ballen. Tijdens zijn interview met het clubkanaal in de Johan Cruijff ArenA, wordt op een van de grote schermen een compilatie getoond van de verdedigende acties van Sutalo. Eén actie valt op. “De Sutalo-special, als we die laten zien, kun je dan uitleggen wat je ziet? Jouw move”, vraagt de interviewer aan de verdediger.

Sutalo oogt in eerste instantie verrast. “Oké. Nee, ik heb er niet op getraind. Dat komt vanzelf. In dit soort situaties kan ik de bal niet koppend onderscheppen van een speler omdat de bal te laag is. Dus ik kan met m’n hoofd niets doen”, legt de Kroaat uit. In plaats daarvan komt hij met een been net voor de tegenstander, zodat hij de bal alsnog kan onderscheppen. “In zo’n situatie moet ik toch iets doen. Maar voor mij is het op deze manier het makkelijkst om de bal te onderscheppen”, zegt Sutalo, die niet bekend was met de bijnaam voor deze ingreep. “Dat wist ik niet”, reageert hij lachend op de vraag of hij wist dat het de ‘Sutalo-special’ wordt genoemd.

