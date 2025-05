Sutalo staat voor complete verrassing bij Ajax: 'Wie heeft dit bedacht? Wat moet ik zeggen?'

Ajax heeft letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. De Kroaat maakte in de zomer van 2023 voor veel geld én met hoge verwachtingen de overstap vanuit zijn thuisland naar de Nederlandse recordkampioen, maar beleefde een zeer teleurstellend eerste seizoen. Sutalo heeft zich echter uitstekend herpakt en dat is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens een interview in de Johan Cruijff ArenA verschijnt de wereldvoetballer van Real Madrid plots op de grote schermen.

Ajax telde in de zomer van 2023 ruim twintig miljoen euro neer voor de komst van Sutalo. Daarmee voegde hij zich in één klap bij de duurste aankopen in de Amsterdamse clubhistorie. Sutalo moest in de Johan Cruijff ArenA leiding gaan geven aan de defensie en Jurriën Timber doen vergeten. De Kroaat beleefde echter een debuutseizoen om heel snel te vergeten. Hij was regelmatig het mikpunt van kritiek en werd afgelopen zomer alweer in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar Francesco Farioli wilde hem er dolgraag bij houden. Onder de Italiaan heeft Sutalo zich ontpopt tot sterkhouder bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Dat is Modric niet onopgemerkt gebleven. Sutalo vertelde eind vorig jaar al dat hij contact had met Modric over zijn zware eerste jaar in Amsterdam. “We hebben een goede band”, zei de verdediger in gesprek met Ajax Life over de aanvoerder van Real Madrid en de Kroatische nationale ploeg. Het gaat inmiddels een stuk beter met Sutalo. Hij is onomstreden onder Farioli en laat vrijwel het hele seizoen al een goede indruk achter. Modric laat ook dán van zich horen, zo blijkt. “Hoi Josip. Ik zie dat je een fantastisch seizoen hebt. Het is heel fijn om je groei te volgen. En ik weet zeker dat je een fantastische voetbaltoekomst te wachten staat. Veel geluk verder en ga zo door. Grote groet, meester”, zo vertelt Modric in een videoboodschap op een van de grote schermen in de Johan Cruijff ArenA.

LEES OOK: Josip Sutalo fleurt op bij Ajax, maar heeft hij ook een vriendin?

Sutalo reageert verrast op mooie woorden van Modric

Sutalo, die voor het interview met het clubkanaal plaats heeft genomen op een stoel rond de middencirkel, is klaarblijkelijk verrast door de videoboodschap van zijn landgenoot. “Wie heeft dit bedacht? Wat moet ik zeggen? Ik wil Luka heel erg bedanken voor al zijn steun. Dat betekent heel veel voor me. Hij heeft al in heel veel situaties laten zien dat hij een echte aanvoerder is, een groot man. Toen ik het vorig seizoen heel moeilijk had, heeft hij me heel erg geholpen. Wat moet ik verder zeggen?”, zo reageert Sutalo op de woorden van Modric.

De interviewer laat het er echter niet zomaar bij zitten en vraagt Sutalo naar zijn gesprek met Modric van vorig jaar. “Hij heeft me gebeld omdat hij zag dat we een slecht seizoen hadden. Hij zei dat dat normaal is, hij had het ook meegemaakt. Zo’n fase moet je doorheen. ‘Blijf vertrouwen in jezelf hebben, geef de moed niet op. Alles komt goed.’ Of dat hielp? Natuurlijk. Advies van zo’n groot speler en man betekent heel veel”, aldus Sutalo, die aangeeft niet recentelijk nog contact te hebben gehad met Modric. “Maar toen ik bij de nationale ploeg was, zei hij dat alles volgt”, zo klinkt het.

© Ajax

© Ajax

