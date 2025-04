Josip Sutalo fleurt op bij Ajax, maar heeft hij ook een vriendin?

Ajax telde in de zomer van 2023 een bedrag van 20,5 miljoen euro neer voor de komst van en na een zeer teleurstellend verlopen eerste jaar in Amsterdam maakt hij eindelijk de hoge verwachtingen waar. De Kroatische verdediger lijkt zich steeds meer op zijn gemak te voelen in de hoofdstad. Maar heeft hij ook een partner buiten het veld?

Daar lijkt het niet op. Waar teamgenoten van Sutalo op sociale media regelmatig kiekjes delen met hun partner, houdt de Kroaat het bij foto’s in het shirt van Ajax of de nationale ploeg. Op zijn Instagram vind je in ieder geval niets wat doet vermoeden dat hij op dit moment een relatie heeft. Het Kroatische Direktno deed in de aanloop naar het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar nog onderzoek naar de partners van de selectiespelers. Dat schreef destijds het volgende over Sutalo: “Dinamo Zagreb-verdediger Sutalo vertelde vorig jaar tegenover Kroatische media dat hij geen vriendin heeft.”

De nieuwssite baseerde zich tevens op de activiteiten van Sutalo op sociale media. De mandekker deelde destijds al geen berichten die wezen op een relatie en doet dit anno 2025 dus nog steeds niet. In gesprek met Ajax Life, eind 2024, liet hij weten op zichzelf te wonen in een appartement op de Zuidas. “Martin Garrix, de dj, is mijn buurman. Ook Bertrand Traoré woont in de buurt. Amsterdam is een leuke stad, al ga ik niet vaak op pad. Vorig seizoen deed ik dat vaker. Dan ging ik uit eten met Borna Sosa en Jakov Medic. Nu ben ik vaak alleen thuis na trainingen of een wedstrijd. Mijn familie en vrienden komen meestal over rondom wedstrijden en dan eten we daarna iets. Fietsen over de grachten? Nee, dat moet nog gebeuren”, vertelde Sutalo over zijn leven in Amsterdam.

Sutalo zou het zelf niet ‘saai’ noemen. “Nee, hoor. Ik focus me gewoon volledig op voetbal. Vroeger tenniste ik graag, maar dat komt er door het drukke speelschema van Ajax niet meer van”, zo klinkt het.