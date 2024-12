Luka Modric belt over Ajax-echec

heeft vorig seizoen met Real Madrid-ster gebeld over zijn teleurstellende start bij Ajax. De verdediger had veel tijd nodig om te aarden in Amsterdam en werd regelmatig bekritiseerd door analisten en supporters. Modric steunde Sutalo, vertelt laatstgenoemde in een interview met Ajax Life.

Ajax haalde Sutalo voor minstens 20,5 en maximaal 23,5 miljoen euro weg bij Dinamo Zagreb. Toenmalig trainer Maurice Steijn wees naar Sutalo als een spaarzame aankoop van Sven Mislintat waar hij 'wel mee kon leven'. Maar ondanks de hoge verwachtingen grossierde Sutalo in persoonlijke fouten, waarmee hij meedeelde in de algehele malaise bij Ajax. Dit seizoen is hij een stuk zekerder achterin de defensie van Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

Sutalo zegt dat het leren omgaan met de kritiek een belangrijke les is geweest. “Soms was de kritiek terecht, soms niet. Mensen zien dingen op het veld, maar kennen vaak niet het hele verhaal. Gelukkig kan ik de Nederlandse kranten niet lezen. De belangrijkste les? Blijf dicht bij jezelf.” Sutalo sprak onder meer met zijn ouders en zijn vrienden. “Maar ook met Vedran Corluka, assistent-trainer van onze nationale ploeg, en Luka Modric. Hij belde me.”

© Imago

“We hebben een goede band”, zegt Sutalo specifiek over Modric. “Ze vertelden dat ik mentaal sterk moet zijn. Alle begin is moeilijk. Je moet blijven doorgaan en dan moet het goed komen. Je mag niet toestaan dat je zelfvertrouwen kwijtraakt. Je moet nooit denken dat je slecht bent, maar dat alles gewoon even tijd nodig heeft.”

LEES OOK: Driessen is Weghorst dankbaar: ‘Eerste die dat openlijk zegt, hoort er helemaal niet bij’

Sutalo sprak niet met een mental coach, al staat hij daar wel voor open. “Bij Dinamo Zagreb heb ik er weleens een gesproken, maar dat was niet verplicht. Het kan geen kwaad soms te luisteren naar mensen die daarvoor geleerd hebben. Terugkijkend op mijn debuutseizoen zou ik niets anders doen als ik het opnieuw zou mogen doen.”