Driessen is Weghorst dankbaar: ‘Eerste die dat openlijk zegt, hoort er helemaal niet bij’

Valentijn Driessen begrijpt heel goed dat niet tevreden was met het feit dat hij op bezoek bij NEC (1-2) na twee treffers met ruim twintig minuten op de klok werd gewisseld bij Ajax. Volgens de journalist is Francesco Farioli te veel bezig met rouleren voor de volgende wedstrijd, in plaats van te focussen op de huidige wedstrijd.

Weghorst werd zondag op bezoek bij NEC in minuut 68 na twee treffers naar de kant gehaald. Na afloop van de wedstrijd sprak de spits hierover zijn frustratie uit. “Als ik trainer was en mijn spits staat in de 65ste minuut met twee goals op het veld, zou ik hem nooit wisselen. Ik begrijp dat niet. Maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek, waarin hij gelooft”, gaf de aanvaller na de wedstrijd aan.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf toont Driessen zijn begrip voor de houding van de 43-voudig international. “Eindelijk de eerste Ajacied die dat gewoon openlijk zegt”, geeft de verslaggever aan. “Brobbey heeft het tussen de regels door ook al gezegd, maar al die andere spelers die met zo’n sik van het veld aflopen en vervolgens roepen dat ze het wel begrijpen en het erbij hoort… Het hoort er helemaal niet bij. Je moet altijd negentig minuten willen spelen.”

Driessen noemt rouleren als oorzaak van blessures

Hoewel Farioli dus veel rouleert, lukt het de Italiaan maar niet om zonder blessures te blijven in zijn selectie. Driessen legt de schuld daarvan juist bij het rouleren. “Misschien zijn er ook wel mensen afgehaakt, omdat ze nooit tegen de grens aan hebben gezeten”, stelt hij. Volgens de journalist worden de spelers van Ajax namelijk nooit fysiek uitgedaagd. “Als het maar enigszins fysiek richting rood gaat, worden ze naar de kant gehaald. Er wordt meer naar de volgende wedstrijd gekeken dan naar de wedstrijd waarin ze zitten.”

