‘Als Weghorst daarmee stopt, moeten we ons zorgen gaan maken’

viel afgelopen weekend op door flink te klagen over zijn speeltijd bij Ajax na zijn heldenrol met twee treffers op bezoek bij NEC (1-2). Volgens Mario Been hoort dit bij Weghorst en moet men ‘zich zorgen maken’ als de spits hiermee stopt.

Weghorst was zondag weer zeer belangrijk voor Ajax. De spits wist twee keer te scoren tegen NEC en bezorgde de Amsterdammers daarmee drie punten. Voor Been is de Oranje-international dan ook zijn speler van de week. “Hij maakt er toch weer twee, terwijl Ajax de overwinning helemaal niet verdiende”, stelt de analist in de rubriek Bellen met… van ESPN.

“Het is toch lekker om zo iemand in je selectie te hebben”, gaat Been verder. “Natuurlijk komt zijn drive soms irritant over, maar als hij dat niet heeft, is het gewoon een middelmatige speler.” Hoewel de techniek van Weghorst volgens Been dus niet het beste is, weet hij toch weer twee keer raak te schieten. “Hoe je het ook wendt of keert, hij heeft toch bepaalde kwaliteiten. Hij staat elke keer op het juiste plekkie.”

Zeuren hoort bij Weghorst

Waar Weghorst dus twee keer wist te scoren, werd hij in minuut 68 naar de kant gehaald, tot grote onvrede bij hemzelf. Na afloop van de wedstrijd klaagde de spits hier flink over, maar Been heeft wel begrip voor de keuze van Francesco Farioli. “Weghorst is ziek geweest deze week, ik zou hem er ook af hebben gehaald”, legt de analist uit. “Hij moet niet zo zeuren. Maar dat hoort ook bij hem. Als hij stopt met zeuren, moeten we ons zorgen gaan maken.”

