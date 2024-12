Kranten wijzen op uitspraak Farioli, maar zijn ook keihard voor Ajax: 'Helemaal niets met voetbal te maken'

Ajax boekte zondagmiddag een 1-2 overwinning op NEC en klom daardoor naar de tweede plaats in de Eredivisie, maar daarmee is meteen ook alles gezegd. De Amsterdammers kwamen evenals in de voorgaande wedstrijden tegen PEC Zwolle en Real Sociedad erg matig voor de dag en mochten naast Wout Weghorst vooral doelman Remko Pasveer bedanken voor de drie punten. Volgens Het Parool had het optreden van Ajax in Nijmegen ‘helemaal niets’ met voetbal te maken.

De formatie van coach Francesco Farioli tankte in de laatste anderhalve week voor de interlandperiode veel vertrouwen door achtereenvolgens Feyenoord, PSV en Maccabi Tel Aviv te verslaan en zich op bezoek bij FC Twente tot tweemaal toe terug te knokken van een achterstand. Maar daarvan was in de eerste wedstrijden ná de interlandbreak weinig te merken. “Ajax maakte er na de interlandbreak tegen PEC Zwolle en (na rust) tegen Real Sociedad een potje van. Maar wat de ploeg van Farioli tegen NEC liet zien, had helemaal niets met voetbal te maken”, zo schrijft Het Parool. “Net als PEC waanden de Nijmegenaren zich meteen in een speeltuin. Binnen vijf minuten was het doel van Ajax al een paar keer onder vuur genomen. De ploeg van Farioli ontsnapte, maar bleef solliciteren naar een achterstand.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cristian Willaert deelt live op televisie zorgelijke onthulling over Ajax

En die kwam er, nadat uitgerekend voormalig Ajacied Sontje Hansen er als de kippen bij was om een rebound binnen te schieten. Waar PEC Zwolle vorige week in de Johan Cruijff ArenA vergat om al vroeg de score te openen, deed NEC dat dus wel. Maar Ajax toonde veerkracht en maakte binnen de kortste keren gelijk. “Het gejuich van de fans galmde nog door De Goffert toen Ajax aan de overkant de stand bij de eerste fatsoenlijke uitbrak en schot op doel alweer gelijktrok. Taylor kwam door op links en had goed door dat Weghorst zijn sprint stopte”, zo zag Het Parool. Maar wie dacht dat Ajax na de 1-1 het initiatief zou overnemen, kwam bedrogen uit. “Aan het spelbeeld veranderde vervolgens niks. Ajax bleef zwijnen, een half uur lang. Lijdzaam onderging het de vele positiewisselingen en het positiespel van NEC. Als het al aan de bal kwam, was het die - mede door miscommunicaties - ook zo weer kwijt.”

Mike Verweij heeft zich eveneens verbaasd over het optreden van Ajax. Farioli voerde in zijn opstelling meerdere wijzigingen door ten opzichte van het uitduel met Real Sociedad van afgelopen donderdag. “Met als resultaat van dat voortdurende gegoochel dat zijn onwennige elftal het eerste kwartier alle hoeken van De Goffert kreeg te zien. Voor de 1-0 in de dertiende minuut was de fris van de lever spelende thuisclub al twee keer eerder bij de openingstreffer geweest”, zo schrijft de clubwatcher van De Telegraaf. Hij zag dat Ajax na het eerste doelpunt van Weghorst een korte fase van balbezit had ‘waarin het er aardig uitzag’. “Maar op het moment dat NEC er weer voor koos de Amsterdammers fel af te jagen, beperkten de povere gasten zich tot reactievoetbal. Dat is in de verste verte niet des Ajax’, maar gezien waar de hoofdstedelingen na twee rampseizoenen vandaan komen wel logisch.”

LEES OOK: Marciano Vink komt ondanks tweede plaats met pijnlijke conclusie voor Ajax

Verweij stelt dat het ‘niet voor niets’ is dat Farioli ‘tot vervelens toe’ de beeldspraak gebruikt dat zijn ploeg bij het bouwen van het nieuwe huis pas bij de kelder is. “Het zou de Italiaan helpen als hij in de komende wintertransferperiode beter bouwmateriaal in handen krijgt.” Willem Vissers wijst eveneens op de uitspraak die Farioli recentelijk deed en nog regelmatig doet. “In de metafoor van trainer Farioli is Ajax bij de wederopbouw van de diep gevallen club net zo’n beetje uit de kelder geklauterd, maar af en toe dondert het elftal nog in zijn geheel van de trap naar de duistere diepte, of anders minimaal een paar treden naar beneden”, zo ziet de verslaggever van de Volkskrant. Dat had in Nijmegen kunnen leiden tot een forse achterstand bij rust. “Het is dat NEC de mooiste kansen miste, anders was het bij rust 4-2 of zo geweest, in plaats van 1-1.”

Lichtpuntjes bij Ajax

Zijn er dan, ondanks het matige optreden, ook nog lichtpuntjes te benoemen bij Ajax? Zeker. Pasveer blonk, ‘niet voor het eerst dit seizoen’ zo schrijft Vissers, uit met een aantal goede reddingen. Vissers zag ook Weghorst goed voor de dag komen. “Weghorst speelde, afgezien van zijn goals, een uitstekende wedstrijd in Nijmegen. Hij hield ballen vast, trok sprints in de diepte, kopte ballen weg, was lastig voor zijn tegenstanders en zal na zijn wissel in spanning hebben toegekeken of zijn doelpunten de winnende treffers waren. Want het spel van Ajax was gemiddeld gesproken zeer matig zondag. Het was zelfs bijzonder te noemen dat de ploeg deze wedstrijd in winst omzette.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger kunnen zijn.