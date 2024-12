Cristian Willaert deelt live op televisie zorgelijke onthulling over Ajax

Cristian Willaert en Kees Kwakman zijn zondag geschrokken van de defensieve kwetsbaarheid van Ajax. De Amsterdammers gaven de nodige kansen weg tegen NEC en dat is geen incident, zo blijkt uit de statistieken waar ESPN-presentator Willaert over beschikt.

Volgens Willaert geeft Ajax in de laatste paar wedstrijden namelijk ontzettend veel kansen weg in vergelijking met eerder dit seizoen. Kort na afloop van de wedstrijd van Ajax tegen NEC (1-2 winst), waarin Ajax acht schoten van NEC op doel moest incasseren, gaat Willaert verder in op de statistieken: "De drie wedstrijden dit seizoen waarin Aajx de meeste kansen weggeeft, dat zijn de duels tegen FC Twente, PEC Zwolle en NEC. De laatste drie", zegt Willaert. "Na de eerste helft had NEC 2.0 expected goals en Ajax 0.2. Ajax heeft dit hele seizoen in de Eredivisie nog niet zoveel kansen tegen gekregen", gaat de presentator verder.

Kwakman knikt vervolgens instemmend: "Dat zegt iets. Het is een wonder", zegt de analist vervolgens over het feit dat Ajax heeft gewonnen in De Goffert: "Je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen als het om Ajax gaat. Ze hebben wéér heel erg veel kansen weggegeven. Dat is vaker aan het gebeuren."

