'Loopt niet lekker tussen Van Hooijdonk en mij, we zien elkaar bijna nooit'

Hugo Borst en Pierre van Hooijdonk zijn nog steeds geen goede vrienden. Maandagavond was Borst te gast bij Vandaag Inside en na afloop sprak hij in de rubriek In de Wandelgangen met Wilfred Genee over zijn relatie met Van Hooijdonk.

Wilfred Genee voelt Hugo Borst aan de tand

Genee wil van Borst weten wanneer hij voor het laatst ‘een goede ruzie’ heeft gehad. “Dat is alweer een tijdje geleden, ja”, antwoordt Borst. Met wie? “Met Pierre loopt het nooit helemaal lekker, maar die kom ik ook bijna niet tegen, joh.” Ook met Bert van Marwijk had Borst ooit een flinke aanvaring. “Dat is alweer vijftien jaar geleden, dat is alweer uitgepraat.”

Artikel gaat verder onder video

De onenigheid tussen Borst en Van Hooijdonk stamt uit 2014. Tijdens het WK in Brazilië had Van Hooijdonk kritiek op het functioneren van spits Robin van Persie, die in een reactie stelde dat Van Hooijdonk 'gewoon lekker moet gaan golven'. Volgens Van Hooijdonk was Hugo Borst – samen met Henk Spaan – de aanstichter van het relletje.

© ESPN

“Voor mij was Hugo altijd meer dan een collega-journalist en ik was vrij goed met hem, maar wat hij mij flikte in Studio Brazilië, was laf en achterbaks”, zei Van Hooijdonk daar in 2018 over tegen Playboy. “Prima als je met elkaar flink van mening verschilt, maar zo ga je niet om met een goede collega voor het oog van de camera. Die fittie met Robin was een stiekem vooropgezet plannetje van Hugo samen met Henk Spaan. Dat is ook later bevestigd door de direct betrokkenen.”

Van Hooijdonk zei geen interesse te hebben in een verzoening. "Dat mag je star, rechtlijnig of zwart-wit noemen, maar ik laat het niet over mijn kant gaan als mij onrecht wordt aangedaan. Ik ben helemaal klaar met Hugo Borst. Hij springt mij iets te snel op een fiets van een ander. In zijn geval op een fiets met een Tweede Wereldoorlog-luchtje. Daarom heb ik bij de leiding van Studio Sport bedongen dat ik nooit met Hugo samen in een NOS-uitzending hoef te gaan zitten."

'Van Marwijk wilde me een hoek geven'

Op de ruzie met Van Marwijk blikte Borst vorige maand nog terug tegenover het Algemeen Dagblad. De schrijver was in 2009 dermate vervelend in een uitzending met de toenmalig bondscoach van Oranje, dat de keuzeheer zich nog maar net kon inhouden. “Bert heeft later wel eens gezegd dat hij me echt een hoek had willen geven, live op televisie. We hebben het later uitgesproken, maar ik ben er nog steeds niet trots op”, zei Borst, wiens boek Borst onlangs uitkwam.

VIDEO - Wilfred Genee en Hugo Borst vallen elkaar in de armen tijdens het opnemen van ‘In de Wandelgangen’

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Driessen is het zat en loopt weg bij Vandaag Inside: ‘Flikker op, man’ 🔗

👉 Aangifte ingediend tegen vaste gast Vandaag Inside 🔗

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗