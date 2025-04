Johan Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening'

Johan Derksen trekt maandagavond in Vandaag Inside fel van leer tegen bargast Chris Woerts. Nadat de sportmarketeer de stelling heeft geponeerd dat de bekerwinst van Go Ahead Eagles slecht zou zijn voor het Nederlandse voetbal wordt Woerts keihard om de oren geslagen met het vooralsnog compleet geflopte programma Power Slap.

Go Ahead Eagles legde maandag na een razendspannende finale tegen AZ voor het eerst in de clubhistorie beslag op de KNVB Beker en is daardoor volgend seizoen verzekerd van een plek in de competitiefase van de Europa League. Woerts noemt dat 'jammer': "Ze hebben natuurlijk niets in Europa te zoeken. Een blamage. Die pakken geen punt voor de coëfficiëntenranglijst, joh", klinkt het zuur.

De heren aan tafel zijn het overduidelijk niet met Woerts eens. "Nee, dan kun je beter Power Slap halen, dat scoort wél", schampert presentator Wilfred Genee. Derksen haakt in: "Chris, je geeft toch wel toe dat dat een totále misrekening is van je?" Woerts probeert zich te verdedigen: "Ik heb het gekocht, op advies van...", maar Derksen interrumpeert: "Nee, John de Mol heeft het op advies van jou gekocht! Die man heeft helemaal geen tijd om naar dit soort onzin te kijken."

De eerste uitzending van Power Slap op Veronica trok vorige week volgens kijkcijferkoninging Tina Nijkamp een schamele 30 duizend kijkers, met een marktaandeel van slechts 1,2 procent. "Weggegooid geld, dit komt echt niet meer goed", concludeerde Nijkamp dan ook direct. Woerts spreekt met enige zelfspot van een 'stijgende lijn': "31 duizend kijkers gisteravond, ik heb ze allemaal een kopje koffie aangeboden."

