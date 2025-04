Oorlog tussen Vandaag Inside-gasten: ‘Jij bent de grootste parasiet van Hilversum’

Job Knoester en Rob Goossens zaten ooit samen in een uitzending van Vandaag Inside, maar kunnen elkaar tegenwoordig niet luchten of zien. Goossens schreef onlangs een felle column over Knoester, die hij een ‘sneue meeloper’ en ‘de grootste parasiet van Hilversum’ noemde. Wat is er aan de hand tussen de twee?

Knoester was op 20 januari 2022, toen nog zonder publiek, voor het eerst te gast bij Vandaag Inside. De strafrechtadvocaat zat aan de bar, samen met Rob Goossens. Vrienden werden de twee echter niet. De frustraties kwamen aan de oppervlakte in een column die Goossens deze maand publiceerde in het magazine Ditjes en Datjes.

Goossens schrijft keiharde column

Artikel gaat verder onder video

Het RTL Boulevard-gezicht schreef dat Knoester, ‘zoals zijn Vandaag Inside-collega René van der Gijp zou zeggen, wel erg in zichzelf begon te geloven’. Het theatercollege dat de strafrechtadvocaat afgelopen zaterdag verzorgde over tbs, is daar volgens Goossens extra bewijs van. “Wat zal sneller uitverkopen: de zalen, of toch zijn laatste restje geloofwaardigheid? Als je toevallig een windvaan zoekt, boek dan zeker Job Knoester.”

“Hij draait sneller dan een windhaan in een tornado, vooral als hij denkt dat Johan Derksen dezelfde kant op blaast. Hoe hard het ook stormt, Job blijft aan zijn Vandaag Inside-stoeltje plakken alsof hij met secondelijm vastzit”, vervolgde Goossens. “Je zou bijna bewondering krijgen voor die schaamteloze volharding, maar stiekem is het natuurlijk vooral tragisch sneu. Voor Job zelf, die bij elke overdreven hinnik om een flauw Derksengrapje overkomt als een eersteklas hielenlikker, maar nog sneuer voor Johan.”

© De Oranjezondag

Goossens benadrukte dat Knoester niet talentloos is. “Als gerenommeerd advocaat behandelde hij zware zaken en oogstte hij respect bij zijn vakgenoten. Maar de olifant in de kamer is onmiskenbaar: tegenwoordig betekent tbs-advocaat bij hem ‘Theater, Bloemetjesjasjes, sneue meeloper – oh en ja, ik was ook nog advocaat.’ En tsja, dat heb je zelf gedaan, Job.”

LEES OOK: Derksen bekritiseert Talpa: ‘Dan moet je je als zender echt schamen'

“Zijn vijf kinderen bij drie verschillende vrouwen verklaren misschien een en ander: aan hoe Knoester zich vastklampt aan zijn VI-stoel zie je hoe duur het is om in deze tijden van hyperinflatie een gezin te runnen”, schreef de showbizzkenner. “Of te scheiden, maar daar blijf ik even vanaf. Wat ik eigenlijk wil zeggen: als Job Knoester niet zo vaak was uitgenodigd bij VI dan hadden we nu waarschijnlijk een crystal meth-lab in Den Haag gehad met een bekend gezicht in bloemetjesjasjes achter de pannen.”

Goossens vraagt zich af waarom de Haagse strafrechtadvocaat nog wordt uitgenodigd bij Vandaag Inside. “Misschien zien ze hem bij VI bij de onvermijdelijke jaarlijkse evaluatie over het hoofd omdat hij eruitziet als een tropisch bloemstuk dat per ongeluk een microfoon opgespeld kreeg. Of zijn die jasjes gewoon een geniale afleidingsmanoeuvre voor de waarheid: dat Job Knoester de grootste parasiet is van Hilversum, een meester in de rechten die stiekem promoveerde tot professor in de meewaaierij.”

Reactie van Job Knoester

Hoe denkt Knoester over de uithaal van Goossens? In de Vandaag Inside-uitzending van dinsdag 8 april werd de advocaat gevraagd naar zijn relatie met de tv-persoonlijkheid. "De eerste keer dat ik bij Vandaag Inside kwam was hij er ook, aan de bar, en toen zat ik hier achter en leerde ik hem kennen. Ik zei: ‘Wat doe je eigenlijk?’ Nou, hij was mediadeskundige en hij ging hier véél vaker zitten, zei hij." Niet veel later belandde Goossens echter op een zwarte lijst, omdat hij niet in de smaak viel bij Johan Derksen. Knoester is nog wel altijd een vaste gast en denkt dat dat Goossens wellicht steekt.

© Talpa

Victor Vlam denkt dat het anders zit

Er zou echter een andere reden kunnen zijn voor de uithaal van Goossens, zo denkt mediakenner Victor Vlam. “Er zit volgens mij een interessant antwoord achter”, vertelt hij in de podcast De Communicado’s. “Dit is mijn voorspelling: ik denk dat we de komende tijd vaker gaan zien dat vanuit kamp-Boulevard mensen van VI worden aangevallen. Het belang van Boulevard is dat zij op dit moment het clubhuis zijn van RTL en RTL heeft méga-investeringen gedaan in de late avond. Ze hebben Arjen Lubach naar de zender gehaald, ze komen met het nieuwe programma RTL Tonight… Ja, dat betekent dat er veel op het spel staat voor RTL om die late avond te laten slagen.”

LEES OOK: BN'er sloopt Vandaag Inside: 'Genee is een stoker, Derksen een stuk stront'

"Wat is de grote concurrent op de late avond? Inderdaad, Vandaag Inside, want dat is het best bekeken programma op de late avond, dus dan is het logisch om te proberen om VI een kopje kleiner te maken. Daarom voorspel ik dat er meer van dit soort dingen gaan plaatsvinden”, vervolgt Vlam. “Ik kan bijvoorbeeld indenken dat Bridget Maasland ineens gaat uithalen naar Johan Derksen of dat een andere Boulevard-ster ineens met kritiek op Valentijn Driessen of Raymond Mens komt. Dat zijn allemaal dingen die zouden kunnen om het grotere doel te dienen van: de concurrentie een kopje kleiner te maken.”

Is dat een plan van RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst? “Ik denk niet dat er een memo is geschreven met het verzoek om dit te doen, maar het is altijd een kwestie van dit soort dingen aanvoelen. Kijken naar de belangen van mensen is vaak wel goed om de motieven te achterhalen”, zegt Vlam daarover. Goossens moet in een reactie op X lachen om de beweringen van de podcaster. "Je sollicitatie voor de functie van Minister van Defensie bij Vandaag Inside is in goede orde ontvangen 😂", schrijft hij.

VIDEO - Job Knoester geconfronteerd met kritische column Rob Goossens